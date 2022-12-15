麥當勞一口氣漲10元 消基會痛批齊一式上漲「不合理」
麥當勞今（15）日宣布，考量整體營運策略，自12/21凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格，套餐價格調升10元，小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、柳丁汁單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，讓大票老饕傻眼「暴富才能吃？」對此，消基會稍早發布聲明強調，可以理解原物料大漲下麥當勞必須漲價，但消基會認為齊一式就不同價格套餐均上漲10元並不合理。並認為以餐點價格的幅度調價更為合理。
記者汪睿琦/綜合報導
消基會稍早發布聲明指出，在原物料幾乎全面漲價之際，業者因原物料調漲，成本增加，適度調整商品售價，可以理解，但消基會認為齊一式就不同價格套餐均上漲10元並不合理（不同套餐平均調幅從6.5～11.8％），畢竟對於消費者來說，既然漲價無法避免，公平、合理的調價令人更能接受些。
另外消基會也認為，台灣2022年代表字票選結果公布，「漲」字在55個候選字中拔得頭籌，獲選年度代表字。這凸顯出民生物價惡化，好比溫水煮青蛙，愈來愈讓人難耐，不僅民生如此，企業也是同樣的困境，因此，面對物價持續上揚，消費者和企業確實苦不堪言，消基會呼籲政府各部門應趕緊想想辦法，以大量進口、降低關稅、貨物稅等種種措施平抑物價，尤其在年關之際，讓民眾過一個好年，才是政府此刻的當務之急。