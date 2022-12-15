寒流凍全台！藥妝店禦寒小物排行公開 精緻保暖法正夯
入冬首波寒流即將到來，民眾陸續開始採買防寒物資，知名藥妝店屈臣氏分享了近期熱銷的防寒小物，除了實用性十足的暖暖包、發熱衣外，還有兼顧精緻以及保暖的產品，包括蒸氣眼罩、修復乳液、雞精也都登上排行榜，可見消費者在冬天也特別注意體內、皮膚保養，就要從內暖到外。至於家居用品HOLA其中熱銷的TOP3，冠軍以及亞軍都屬於「移動式暖物」，可見民眾在家居保暖這塊，相當看重輕巧性，訴求在家中也可隨身帶著移動的防寒商品。
記者鍾怡婷/綜合報導
低溫寒冷的天氣，除了實用的保暖小物外，乳液、護唇膏、護手霜也不可少，還可藉由補充保健品、雞精、精華飲等，滋補養顏，讓身體活絡心也暖呼呼。屈臣氏近期的秋冬保暖小物銷量排行中，冠軍為屈臣氏24小時暖暖包10包入，接下來依序有美舒律蒸氣眼罩、曼秀雷敦AD高效抗乾修復乳液、活沛多敖雞精、Miine 極暖抗寒發熱衣，可見民眾除了食用性的商品外，也改走精緻保暖路線。
屈臣氏也額外推薦，今年冬天必購入的精緻保暖小物，包括獨家限量的授權商品「屈臣氏法蘭絨披毯（公主與反派）」法蘭絨觸感柔軟細緻，可穿可蓋，保暖舒適又收納方便，不論是居家、旅行、辦公室皆可用；「I’M BOMB彩虹天堂沐浴汽泡球 」沐浴在彩虹的繽紛視覺以及豐富泡泡的浪漫饗宴，結束一天的身心疲憊，在家就能營造度假氣氛。
同時居家品牌HOLA也透露，保暖系列商品在寒流來襲後，銷售成長超過3成，其中熱銷的TOP3中，冠軍以及亞軍都屬於「移動式暖物」，包含「warm touch石墨烯毛絨雙面毯」、「warm touch石墨烯毛絨保暖拖鞋」，還有「warm touch石墨烯防靜電恆溫床用保暖墊」讓入睡時瞬暖為銷售第3名，其他地毯、沙發保潔墊、三角大靠墊等發熱小物，可靈活搭配的特性也是許多人的心頭好，善用居家小物全面創造有感升溫宅。