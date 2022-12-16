特企／2022台北國際音響大展　跨界合作金馬獎英雄素還真

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Naim Mu-so 2nd Generation是智能享聆的環境最不可或缺的一體式無線串流音響，觸控圓盤可進行15項功能操作，內部升級超過95%，箱內容積提升13%，450瓦輸出，支援多種播放平台與連結、輸入方式，Focal合作開發最佳化單體，最高支援解析度32/384、DSD128，不僅處理速度是前一代的13倍，還有Room Compensation空間聲學、自動修正、鬧鐘等功能，亦有不同色面網、波蘭原木材質，以及賓利版可選擇。
Naim Mu-so Qb 2nd Generation（QB）則是FOCAL & naim合作的最入門款智慧音箱，3音路5單體低音輻射式設計，內建4組50瓦、1組100瓦擴大機，合計300瓦，麻雀雖小，五臟俱全，絕對是市面上最超值的精品喇叭。
Bathys無線頭戴式耳機採用了 Bluetooth@ 5.1 和主動降噪技術。在環境噪音較大的場所，使用「靜默」模式，需要提升專注度時可使用「柔和」模式，都有完美的各音效果，而「透明」模式則可讓使用者感知周圍的環境音，適用於行走時。不論是降噪效果、音質表現、聲音保真、續航時間，都有相當令人驚豔的表現。
Focal & naim台灣總代理音寶有限公司與霹靂跨界合作，霹靂授權獲得金馬獎最佳造型獎IP素還真（電影正裝版）、素還真（電影輕甲版）、素還真（電影戰甲版）予音寶所屬產品代言推薦，以及電影《素還真》配樂紀念黑膠唱片，都會在圓山飯店展出，現場可透過Mu so與Qb播放黑膠內的數位音樂，也可自行連結藍牙，透過Bathys耳機聆賞。
此次國際音響大展，音寶展間更會展出FOCAL & naim 10週年的紀念組合、FOCAL 40週年、FOCAL Utopia系列，在獨立音響空間享受頂級音響帶來的聲音饗宴，2022年12月15日至18日，台北國際音響大展，就在台北圓山大飯店，邀您一同來感受最頂級的音響體驗，與一窺最俊秀的藝術經典戲偶。