大毅集團打造銀髮飯店 「高年級聚樂部」體驗館搶先開箱

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老爺飯店集團執行長沈方正表示，明星白嘉莉以飯店為家讓人津津樂道。白嘉莉親口告訴他，住飯店是件美好的事。白嘉莉住在君悅飯店，公共區域很大，跟朋友見面就約在一樓咖啡廳，在房間打扮漂漂亮亮下樓，這麼大的空間彷彿都是她的招待所。沈方正笑說，要住到什麼樣豪宅，才能有同等享受。
沈方正又說，白嘉莉喜歡畫畫，又是名人，君悅飯店會幫她開畫展。在「大毅高年級聚樂部」飯店，除了有家的溫暖、飯店享受，俱樂部歡樂，也會定期為住客在大毅老爺行旅等地方舉辦才藝展出，這種生活型態是在創造銀髮族未來的新價值觀。
預計2025年7月落成的「大毅高年級聚樂部」飯店，地點位於台中市人文薈萃與交通便利的西區三民路上，鄰近國美館、科博館、國圖館、台中醫、中山醫、中國醫、中友商圈、草悟道商圈，便利卻不繁囂。飯店建築特禮聘旅美建築師張景堯設計深具現代風格的外觀，全案投資20億，基地1100坪，規劃有228間房，館內會由生活管家提供全方位尊榮服務。
為了讓民眾充分體驗「聚樂，居也樂」理想生活，今日開箱的「大毅高年級聚樂部」體驗館，內有接待人員化身生活管家，體驗館內四大專區，提供貴賓沉浸式的真實體驗。如在「健身體驗區」進行簡單的運動體驗，提供InBody量測，以了解全身肌肉、脂肪分布狀態。在「吧檯飲食區」享用由「台中大毅老爺行旅」ZEBRA義式餐廳主廚，專為貴賓預備的飲食饗宴。在「俱樂部」裡可以一邊了解高年級學院未來有哪些課程，一邊聽音樂、小酌聊天，感受朋友相聚的歡樂氣氛，一起學、好好玩！
預約專線:(04)2241-0055。