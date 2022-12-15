女性多元形象特展　郵政博物館登場

郵政博物館高雄館即日起展出「真善美-方寸間的女性形象特展」，彰顯台灣與世界女性在家庭、社會及文化發展歷史上不容忽視的地位與貢獻。社團法人台灣婦女聯合會近日特別由理事長湯金華帶領聯合會主要幹部前往參觀，館長鄭勝治親自接待並導覽，一起見證婦女為爭取兩性平等所走過的漫漫長路。
記者陳美嘉／高雄報導
特展由郵政博物館與國立歷史博物館主辦，展場設置女孩、仕女、喜慶、母親、女性製作的工藝、古典文學中的女子及當代社會各領域傑出女性等主題單元，展出郵政博物館典藏之國內外女性相關郵票、國立歷史博物館珍藏之精美織品、林智信老師版畫及屏東六堆客家刺繡文物等，引領觀眾探索古今中外的女性形象，認識女性多元、傑出表現，並呈現百年來台灣婦女權益發展史，打破性別刻板印象，達到友善平權、相互尊重、社會和諧的目標。
鄭勝治表示，千年以來女性在家庭、社會及文化發展歷史上，擁有不容忽視之地位與貢獻，在各國郵票上，也常見以女性為主題之郵票。從郵票方寸間呈現的女性形象，可以看見在歷史更迭中，社會價值觀容有不同，女性追逐夢想與自我實踐的堅韌毅力不變。
湯金華表示，期盼透過協會組織運作凝聚共識，提升婦女在現代社會中的地位，並結合兩岸婦女美德、造福兩岸婦女。「真善美-方寸間的女性形象特展」，除了解台灣婦女如何從家庭中相夫教子的傳統角色，到走出社會撐起半邊天，更期勉姐妹們不忘初心，持續關注社會公益事項服務人群、使社會更溫馨和諧。