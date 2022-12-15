辱李沐晴「吃別人老公」！蘿莉塔拒不道歉 遭判2月確定
本名李晨菲的女藝人蘿莉塔，2020年6月間，在網路上留言指控女演員李沐晴「吃別人老公」，被依加重誹謗罪起訴，案件審理期間，蘿莉塔否認犯罪也拒絕道歉，台北地方法院因此判處其2月有期徒刑，得易科罰金6萬，高院今天（15日）駁回上訴，全案定讞。
編輯中心/綜合報導
據了解，蘿莉塔2020 年6月在臉書看見辱罵李沐晴的文章後，遂用自己臉書帳號於文章留言回覆「她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她婊婊的事」、「她已經吃別人男友很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺」等語，因此遭起訴。
蘿莉塔在開庭時指出，2017年她的男朋友向自己承認與李沐晴在約會，且有發生逾矩的事情，事後李沐晴本人也曾親口證實，因此主張「吃別人老公」的言論，沒有故意捏造，更不是誹謗，同時也反駁，先前沒有說清楚、講明白，是要保護已婚有小孩的李沐晴，但卻被她潑髒水。
雖蘿莉塔對誹謗罪嫌堅決否認，並辯稱只是留言分享自己被劈腿的經驗和心情，不是針對李沐晴，但檢察官仍不採信，當庭痛批蘿莉塔為了脫罪，不惜再次傷害被害者，其心甚為惡劣，故請求法官從重量刑。
台北地方法院審理後，認為蘿莉塔誹謗犯行明確，且她身為藝人，散布影響力較一般人為大，未經充分查證，即貶損被害人名譽，犯後也拒不認罪，態度欠佳，因此判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。（編輯：陳苾暐）