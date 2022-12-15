啦啦隊女神陷感情風暴！男主角開放IG了 外型激似陳冠希
樂天女孩成員倪暄，前陣子陷入感情風波，被前男友「Ｍ男」爆料疑似劈腿球員陳晨威，引發熱議，也讓不少人開始好奇討論M男，沒想到Ｍ男近日把IG設成公開後，外型激似香港男神陳冠希，不僅湧入網友朝聖，更獲得粉絲告白「吃瓜吃到變粉絲了！」
娛樂中心/綜合報導
據悉，在風波過後，M男的IG原本是不公開的，近日卻突然重新開放，目前擁有1萬多人追蹤的他，昨（14）日就發起限動問答與大家聊天，其中，就有吃瓜的網友大讚，「從新聞看到你，比他帥！」M男則苦笑回答，「我該說實話嗎？」
也有人加油打氣，「祝你2023能遇到更好的人！」M男也熱情給予回應，「謝謝！也祝妳一切順利！」還有網友坦承「吃瓜吃到變粉絲了！」Ｍ男則放上3張笑臉和一隻貓回應，有趣的是，更有人搞笑詢問「你要養貓了嗎？」Ｍ男也不避諱的笑說，「可能噢，養隻會後空翻的。」
不過，面對網友好奇「你們還有聯絡嗎？」Ｍ男則強調「當然沒有呀！要向未來邁進了。」似乎已經走出陰霾。此外，自從Ｍ男開放IG後，由於外型實在太帥，最後一張自拍照也湧入網友們留言朝聖，「我以為是陳冠希」、「太帥了想認識」、「冠c哥」、「拍得真好」、「加油，你很帥！」而他也在文中寫下，「這個表情應該能表達出我的2022下半年吧，不論如何，願你我的靈魂都能被療癒，往更美好的未來前進。」（編輯：詹鎰睿）