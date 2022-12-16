今起喝3天！全家大熱美23元 7-11咖啡「買5送2」再扣7元
入冬後首波冷氣團直衝寒流等級，周末起北市體感溫度只剩5度，超商熱咖啡促銷已經備好應戰。全家今（16）日起連續三天限時開喝，大杯美式2杯55元，可線上無限期寄杯最多10杯，加上自備杯扣5元，單杯最低23元開喝。7-11線上、線下同步祭出咖啡促銷，門市任選3杯7.7折、5杯7.2折，APP活動更划算，指定咖啡「買5送2」，今（16）日自備飲料杯加碼扣7元，換算下來，大杯濃萃最低36元。
記者黃韻文/綜合報導
迎接周末到來，超商紛紛祭出咖啡促銷抵抗寒流，7-ELEVEN即日起至12月27日期間，全台實體門市祭出「CITY全系列」飲品任選3杯7.7折、5杯7.2折，就算不喝咖啡，CITY TEA現萃茶、CITY PEARL黑糖珍珠也都同享優惠，但皆不提供線上寄杯服務。
APP行動隨時取同步推出好康，限時七天開喝「買5送2」，活動品項包括濃萃咖啡、皇家伯爵紅茶／贅沢八女抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡、燕麥系列指定品項、精品美式、歐蕾系列，相當於全面7.1折，每會員限購4組，可兌換至明年3月31日。加上7-ELEVEN今（16）日限定加碼自備飲料杯折7元，以原價60元的大杯濃萃拿鐵來說，「買5送2」再扣自備杯7元，等於單杯最低36元。
全家今（16）日起至12月18日限時三天開喝，門市祭出溫暖飲品大杯美式2杯55元，在櫃台購買後，可存入APP線上無期限寄杯，同品項庫存寄杯上限10杯，同步開賣還有熱黑糖薑茶2杯65元。每次兌杯皆可搭配自備飲料杯折5元，因此大杯美式單杯最低23元、熱黑糖薑茶最低28元，相當於買一送一的折扣幅度。