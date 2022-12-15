質疑影片遭「後製」！太玄宮揚言提告 攝影師5聲明反擊
苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，不料當乩童在等待神明降駕時，卻出手賞了工作人員一巴掌，事後影片在網路流傳，瞬間引起眾人撻伐，昨天（14日）太玄宮宮主率領乩身、廟務人員召開記者會還原事實真相，強調拍攝者有「惡意剪輯」，將會提吿以證清白，對此，陳姓攝影師今天（15日）晚間也發出聲明稿回應，影片的原始檔可送公正單位鑑定，絕無任何變造。
編輯中心/綜合報導
據了解，太玄宮廖姓宮主昨天在記者會上表示，當天影片是屬於借位拍攝，提供影片的網友，沒有詢問過本宮就上前做拍攝的動作，當天制止也無效，而且影片都有做出惡意剪輯，涉嫌惡意毀謗本宮的名譽，因此決定向拍攝者提出提出侵犯著作權、妨害名譽、加重誹謗及惡意剪輯影片之告訴。
面對太玄宮指控，陳姓拍攝者則透過臉書澄清，當天共拍攝4段影片，但全程都沒有被阻止，若當時廟方有說不能拍，依他的職業道德，絕不可能置之不理。
另外，陳姓拍攝者也強調，他所拍攝的影片，絕對沒有做出後製、加上音效等行為，若有需要，影片原始檔都可以送公正單位鑑定，至於頻道「Willian Chen」以外的影片，則都不是由他所製作，目前已依法蒐集相關事證，未來不排除訴諸法律，以維護本人聲譽。（編輯：陳苾暐）