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MLB／有批王牌投手好便宜！雙城聽取雙王牌右投報價

▲雙城隊王牌投手Sonny Gray（圖／美聯社／達志影像）
▲雙城隊王牌投手Sonny Gray（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

明尼蘇達雙城今年休賽季補強之路不順，目前僅簽下了前休士頓太空人隊的冠軍捕手Christian Vázquez，陣中成為自由球員的明星游擊手Carlos Correa，卻以一紙13年的超長肥約轉投舊金山巨人，打線頓時失去大將，現在更傳出，雙城隊將聽取陣中兩位王牌右投Sonny Gray、前田健太的交易報價，可能就此進行大清倉。

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Gray在今年賽季結束後，決定執行新賽季1250萬美元(約3.8億台幣)的球員選擇權，而前田健太當年跟洛杉磯道奇簽下的8年「血汗合約」，同樣剛好在明年賽季進入到最後一年，因此球隊拿這兩張到期的王牌投手合約換其他潛力新秀，也是可能的操作。


33歲的Gray，是今年賽季前，雙城從辛辛那提紅人隊交易過來，雖然本季因為右胸的傷勢影響僅出賽24場，但仍在119.2局的投球繳出8勝5敗、防禦率3.08的成績。


前田健太今年則是34歲，是在2020年縮水賽季前從道奇被交易到雙城，並在該年投出美聯賽揚獎票選第二的佳績，但去年賽季僅投到一半，就因為手肘傷勢接受Tommy John手術，導致他今年賽季也跟著報銷，從去年4月之後就沒有再踏上大聯盟投手丘，但據消息指出，他將會於新賽季開幕週回歸。


除了這兩位王牌投手，雙城新賽季的先發輪值還有Tyler Mahle、Joe Ryan以及Bailey Ober，雖然新賽季先發輪值大致底定，但後面已經有幾位農場大物在虎視眈眈想接棒，包含Simeon Woods Richardson與Josh Winder，加上同樣去開Tommy John手術的Chris Paddack將在新賽季回歸，讓雙城更有兜售這兩位王牌的本錢。

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