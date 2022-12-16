寒流前先防雨彈！明全台大雨有機會下雪　週六急凍剩6度

鋒面過境寒流報到！今晚氣溫溜滑梯下降　週末全台凍蕃薯

▲中央氣象局表示，今（16）日受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（16）日受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（16）日受鋒面影響，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區降雨範圍廣，有局部較大雨勢發生的機率，尤其基隆北海岸及大台北下雨時間長，容易出現局部大雨，南部地區降雨則較為局部；早晚仍較涼，各地低溫普遍約16到19度。白天北台灣溫度回幅仍不多，高溫約19、20度，其他地方大多在23至26度，高屏則可以來到28、29度。

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週六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫大幅下降，下週日寒流影響，天氣非常寒冷；週六晚至週日清晨中部以北低溫只有8到10度，其他地方也只有11至13度，沿海空曠地區及近山區平地會更低，週日白天溫度回升不明顯，天氣持續偏冷，周休假期務必做好保暖工作。

週六高山水氣多，氣溫進一步下降，若溫度、水氣配合，週六至下週日清晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪，山區道路易有積冰或路面濕滑的現象，民眾若前往山區活動請特別注意。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫大幅下降，下週日寒流影響，天氣非常寒冷。（圖／中央氣象局提供）
下週一起寒流逐漸減弱，不過要留意清晨輻射冷卻效應，各地仍非常寒冷，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比週日清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回幅會較多，下週二清晨氣溫仍偏低，白天則會更進一步回溫，這兩天中南部日夜溫差可達10度以上，請多留意；水氣偏少，北部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部明顯降雨，南部亦有局部雨；晚起首波「寒流」開始南下，氣溫漸降。今日中部以北及宜花天氣濕涼；各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至24度，南部16至28度，東部16至26度。

明日「寒流」續南下，北、東仍有局部雨，中南部逐漸好轉、為雨後多雲時晴；氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷。下週日至週一清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北測站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至6度以下。

下週三起至下週末，另一波屬性偏乾的強冷空氣南下。下週三上半天北台灣有局部少量降雨的機率，但很快好轉，各地皆為晴朗穩定的天氣，並持續至下週末。期間白天在陽光下或不覺冷，入夜「強輻射冷卻」作用，氣溫降得很快、很低；清晨平地最低氣溫常在10度以下，應注意保暖、防寒。（編輯：倪浩軒）

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