高虹安交保 律師揭「3關鍵」喊不意外：就是一個安全牌
新竹市長當選人、立委高虹安捲入涉嫌浮報立委助理費案，台北地檢署昨（15）日約談高虹安、男友李忠庭、現任辦公室主任陳奐宇，前辦公室公關組長王郁文等4位被告，漏夜訊問之後，高虹安以60萬元交保，陳奐宇及王郁文各以10萬元交保，李忠庭獲無保請回。對此，律師林智群認為檢察官決定交保「不意外」，並列出3點分析。
編輯中心/綜合報導
林智群在個人臉書發文表示，「雖然很多人希望高委員被羈押，但昨天在節目裡面、寫文章，我都認為結果是交保。」接著林智群也分析檢察官給交保的3個原因：
1.內帳資料前面已經一堆助理提供了，金流也不難查，要滅證沒那麼簡單。
2.前助理加上現任助理就十幾個人，想串供，也沒那麼簡單。
3.一旦檢察官決定聲押，會冒幾個風險：
（1）律師可以閱卷，等於是把手上的牌開圖給被告看光光。
（2）因為高委員被羈押，就沒辦法上任市長，茲事體大，萬一以後高被判無罪，司法系統無法對社會交代。
（3）同樣的理由，也會是法官考量的點，檢察官聲押，法官也可能給交保，那檢察官會很丟臉，牌還給被告看光，得不償失。
林智群認為，「所以檢察官決定交保，就是一個安全牌，不意外。」而對於有網友認為高虹安案有逃亡之虞，所以檢察官應該聲請羈押，林智群也在留言區補充說明，「她都要當市長了，要跑到哪裡去？」（編輯：倪浩軒）