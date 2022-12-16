泰國長公主昏迷住院！王室盼民眾集氣　僧侶日日祈福

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與元配頌莎瓦麗王妃（Somsawali）唯一的孩子、44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha），近日驚傳在呵叻府（Nakhon Ratchasima）的公園與愛犬慢跑時，突然心臟病發倒下，並被用直升機緊急送到醫院，情況似乎並不樂觀，甚至傳出她已經腦死的消息。泰國王室希望民眾能為公主集氣，泰國的僧侶也日日為帕差拉吉帝雅帕祈福。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，意外發生於當地時間週三下午6點20分，公主在為了愛犬即將參加比賽一事進行訓練，卻突然因病倒下，在巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital）初步治療後，目前已轉往朱拉隆功國王紀念醫院。王宮表示，希望有心為公主祈福的民眾，可以在每天早上8點至下午4點，到醫院的Bhumisiri Mangkhalanusorn大樓寫下祝福言語，不少人已聚集在醫院附近，為公主獻上鮮花。
泰國大長老僧伽理事會秘書處表示，泰國所有寺廟，每天也都會舉行誦經法會，祝願公主殿下早日康復。
雖然有關帕差拉吉帝雅帕公主的實際狀況尚不明確，不過長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），16日早上又在推特透露，消息人士聲稱，公主的死訊可能會在幾天內正式宣布，提幫功王子（Dipangkorn）正在從德國趕回，人在日本旅遊的朱拉蓬公主（Chulabhorn）也在返國路上，等王室成員到齊後可能就會宣布，但仍以泰國王室的正式聲明為主。