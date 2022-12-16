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特斯拉股價大跌　謝金河曝3危機：馬斯克讓投資人成輸家

▲今年特斯拉股價大跌，連帶讓執行長馬斯克身家縮水。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年特斯拉股價大跌，連帶讓執行長馬斯克身家縮水。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），入主推特後成為焦點人物，一言一行動見觀瞻。不過特斯拉股票今年大幅下跌，市值蒸發超過60％，也讓馬斯克拱手讓出世界首富寶座。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，「現在是大家理智面對Tesla的時刻了」，並分析特斯拉將面對的3危機，直言馬斯克讓「所有投資人都成了輸家」。

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▲財信傳媒集團董事長謝金河今（9）日針對中國禁我國農產品和水產品、台積電遭嗆去台化等議題，表達看法。（圖／記者李琦瑋攝，2022.12.09）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者李琦瑋攝，資料照片）
謝金河昨（15）晚在臉書發文表示，「從Tesla上市，馬斯克創意無限，他帶動電動車的產業革命，引領世界創新，一直是全球目光焦點。不過人紅是非多，加上馬斯克經常口無遮攔，這一次他併入推特，也為他引來更大風暴」。

謝金河指出，外媒以「無人駕駛」來形容特斯拉公司管理的處境，馬斯克外務太多遭到質疑，尤其是收購推特後似乎投入更多時間在推特上，「推特市值不到200億美元，馬斯克卻眼睜睜看著大市值的Tesla在蒸發，這個算盤似乎不太對」。

特斯拉今年股價跌幅已超過6成，謝金河更分析特斯拉未來還有3危機將要面對，首先是「傳統車廠進入電動車的競爭，過去Tesla把標準規格的電動車當高價車賣，未來考驗會更大。」

再來，「中國在電動汽車領域慢慢掌握主場優勢，尤其是電池的寧德時代，已經沒有對手，現在比亞迪售出的電動車已經超越Tesla，小鵬，理想，蔚來也在衝量，未來Tesla的上海超級工廠恐怕會令人揑冷汗，這是Tesla未來的大挑戰。」

最後，「公司愈大，經營者要更謙卑，還要更落實企業治理，但馬斯克不信這一套，他經常威脅大型投資銀行，他也經常挨告上法庭，甚至也對台灣主權指指點點...這些年，他為自己量身訂做的選擇權，他是唯一的大贏家，但他頻頻賣股套現，所有投資人都成了輸家。」

謝金河最後強調，雖然有眾多爭議，但馬斯克身邊也有一群鐵粉，不過如今Tesla頻破底，股價跌不休，「現在是大家理智面對Tesla的時刻了！」（編輯：倪浩軒）


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