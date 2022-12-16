最後三天！全家霜淇淋買1送1 畬室濃黑巧克力霜淇淋必吃
雖然今（16）日午後開始，就能明顯感覺到氣溫直直落，周末全台低溫下探6度，迎接首波直衝寒流等級的冷氣團，還是要把握本月全盈+PAY最後一次「霜淇淋買1送1」，限時三天霜淇淋5折別錯過！此外，慶祝下周二（12/20）新口味「畬室濃黑巧克力霜淇淋」上檔，全家也在LINE官方帳號開放玩遊戲抽聯名優惠，有機會抽中29元爽吃新口味。
記者黃韻文/綜合報導
天氣冷颼颼，但今（16）日起至12月18日限時三天，將是本月全盈+PAY最後一次推出霜淇淋不限口味買1送1，原價49元、單支爽吃不用25元，也是最後幾天能體驗「玉米濃湯霜淇淋」的奇異滋味。不過平平是聯名、待遇差很多，霜淇淋還未正式換檔，網友已迫不及待敲碗，急著想送走和嵜本SAKImoto Bakery合作的玉米濃湯口味，坐等大人系口味畬室精品巧克力降臨，甚至有人鬆一口氣說：「終於是正常口味了，感動」。
全家去年冬天和精品巧克力品牌畬室首次聯手，推出「橙香巧克力霜淇淋」，搭配華麗的黑色花形餅皮，超有質感的霜淇淋立刻在社群造成大量洗版。等了一年之久，終於盼到回歸，而且這次圓了眾人的夢：沒有添加水果，紮紮實實的是「濃黑巧克力霜淇淋」，添加了70.5%比利時苦甜巧克力，同樣搭配黑色餅皮，將於下周二（12/20）正式開賣。
全家也在LINE官方帳號推出玩遊戲抽聯名優惠活動，即日起至12月27日期間，每人每天可免費玩1次，分享遊戲給朋友可再多玩一次，獎品包括畬室醇香巧克力飲59元（6.9折）、霜淇淋不限口味29元（5.9折），以及仙女醇奶茶、熱黑糖薑茶、醇黑厚可可飲都是39元，等於7.1折起，優惠券兌換時間至明年1月3日，現在天天試手氣，抽到就能29元爽吃畬室濃黑巧克力霜淇淋。
7-ELEVEN明（17）日起推出限時2天的「六日好康價」，祭出15款商品促銷，包括貼標三角飯糰任選2件可用5元加購麥香系列，以及日本布朗尼棒雙口味買一送一；如果愛吃冰的話，日本NIJIYA雪派原價要79元，指定口味祭出2件99元，相當於6.3折。