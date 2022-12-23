女神熱潮1／投資效益驚人！球團預算年僅千萬　產品賣翻

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不過每個球團經營啦啦隊風格不同，對女孩的保障與生涯規劃也不盡相同，若要讓台灣的啦啦隊產業更加蓬勃、制度更加完善，球團、直播與經紀三大支柱，各自都還有需要努力的目標。
【完整報導請見：女神降臨】
「一二三，Rise Up！唱我們的歌，跳出屬於自己的獨特～」12月18日台北小巨蛋舞台上，一群青春洋溢的女子團體，賣力唱跳、搖擺身軀，搭配五光十色的光束，向觀眾展現自己的舞技。有別於一般的藝人演唱會，這群女生是中華職棒5支球團的啦啦隊，各自精心挑選10名火紅成員出場表演。
這場「啦啦隊女神Hot SHow」，充分證明如今台灣的職業球團啦啦隊，人氣有多旺，她們在球季期間吸引粉絲進場看球，休季後還首度攻上小巨蛋舞台，繼續傳播女神魅力，形成台灣職業運動獨特的啦啦隊文化。
職棒啦啦隊最早源自2004年，La New熊隊受到韓國職棒表演啟發，開始籌組第一代La new Girls，一直到2019年球隊轉手樂天，啦啦隊更名為樂天女孩，規模與人氣都是國內頂尖。其他四支職棒球隊也紛紛仿效，包括中信兄弟、統一、味全、富邦，都陸續成立自己的啦啦隊。
這股熱潮還吹向籃球圈，目前國內PLG與T1兩職籃聯盟共12支球隊，每場主場比賽也都可見啦啦隊表演。她們是場外的嬌點，有時獲得的關注程度、媒體的報導篇幅，甚至還超過球賽與球員本身。
職籃T1聯盟桃園永豐雲豹的母企業、雲豹能源公關長蔡沁瑜笑說，會成立啦啦隊，真的就是同儕壓力，「看別人有，我們也要有。」但她也肯定啦啦隊的成效，能吸引更多不是球迷的粉絲進場，「我們發現，有人真的只來看啦啦隊，女孩有很忠實的粉絲，不管辦什麼活動，邀請女孩來表演，粉絲一定會到場。」
不過若真要仔細分析啦啦隊崛起的因素，曾任高雄市體育處長、現任清華大學運動科學系教授黃煜說，台灣最熱門的運動是棒球，但最近幾屆奧運幾乎都未將棒球列入比賽項目，新一代球星未經國際賽洗禮，聲量有限，而過去長年隨中華隊征戰的陳金鋒、彭政閔等人退休後，台灣的棒球明星出現斷層，職棒球迷少了追星的目標，很自然就會把注意力集中在啦啦隊身上。
啦啦隊炒熱現場氣氛 球迷搶買「髮香區」
「職業運動就是娛樂產業，如何提升球迷觀賞樂趣，都是職業運動要做的工作，除了靠球場上球員的競技外，其他行銷活動、吉祥物表演、啦啦隊應援，都是娛樂元素，都有助於吸引球迷進場，炒熱現場氣氛，所以很多球迷都想買『髮香區』。」黃煜說。
「髮香區」指的是看台上，能以最近距離觀賞啦啦隊表演的區域。富邦集團旗下MOMOTV總經理鄭偉柏說，場內球員的表現較陽剛，啦啦隊可以緩和陽剛氣息，帶動票房，同時又具備流量密碼，有助球賽收視率的提升，是球團很重要的IP（Intellectual Property，指品牌形象）。
從觀眾人數來看，中華職棒過去兩年都曾因疫情影響停賽或閉門開打，前年進場總觀眾人數僅約86萬人，去年增加到95萬人，今年逼近150萬人，平均每場觀眾約5千人，成長率高達54%，逐漸恢復職棒往日的榮光。
除了票房外，啦啦隊周邊商品也賣得強強滾。以樂天女孩為例，今年3月還推出推出限量NFT，是台灣史上第一張中華職棒NFT；10月推出25尊160公分人形立牌，一尊高達2萬9999元，15分鐘內完售，也是讓人咋舌。樂天女孩也是目前唯一在職棒擁有自己主題趴的啦啦隊，曾創下單日6百萬元的銷售業績。
女孩經營獲得成效，自然就能吸引投資。樂天女孩2019年起與直播平台浪LIVE合作，限定樂天女孩的直播只能在浪LIVE，浪LIVE則獲得在球衣上的冠名權，這樣的冠名贊助，據了解，一年就高達5百萬元。
知情人士說，球團對女孩的主要支出是在出場費，一名女孩每次表演，通常是5千元到7千元，頂級女孩可能到每場1萬元，一場例行賽約需8到10名女孩，全年60場主場，還不到5百萬元，即使加上其他培訓、編舞、治裝等費用，一年花費不到千萬元，相較於經營一支職棒球隊，每年需要1億元到2億元，投資在女孩身上絕對划算。
職籃PLG聯盟高雄鋼鐵人的資深公關羅暐智說，球團把女孩捧紅之後，就可以拉到贊助，支應女孩的培訓費用，女孩上節目、通告代言等，球團也能從中獲利，加上賣的周邊商品，如毛巾、抱枕，製作成本也不會高，這些收入都還不算拉啦啦隊女孩帶動的票房與收視率收益，這就是為什麼台灣的職業球隊，都這麼熱衷經營啦啦隊的原因。
投資啦啦隊每年不到千萬 效益比經營球隊划算
「支持啦啦隊可以增加曝光，就會有廠商願意投資，球團有了收入，就會投資更多經費在啦啦隊的表演，這會是正向循環，像滾雪球越滾越大，長期下來，啦啦隊不只不會造成球團負擔，未來還有機會是獨立賺錢的部門。」鄭偉柏說。
但啦啦隊的熱潮要能持續，女孩們的曝光就不能僅限在球季期間的球場內，畢竟職棒每支球隊一年主場只有60場，休季後雖有職籃球季接力，但PLG每隊僅20場主場表演活動，T1更只有15場，即使女孩棒籃雙棲，這樣的曝光度仍嫌不足。要持續讓更多球迷、觀眾認識女孩，就需要經紀公司與直播平台的加持。
職棒球團、直播平台與經紀公司，是職業運動啦啦隊產業的三大支柱。目前國內知名的直播平台，除了浪LIVE外，還有17LIVE 與Up直播，其中浪LIVE因標榜綠色直播，走清新健康路線，爭取啦啦隊女孩直播也最積極，因此絕大多數啦啦隊女孩，都在浪LIVE直播。
浪LIVE主播經紀中心副總李羽妗（妗音同進）說，相較於電視等舊媒體，直播的特性就是能與粉絲即時互動，直播平台的任務就是整合線上與線下，想看女孩不必再到髮香區，女孩比賽表演結束後回家上線直播，粉絲可以繼續上線看表演，而且還能看到女孩私下的一面，女孩也會與粉絲互動，這對粉絲是很大的吸引力，拉近自己與偶像間的距離。
「很多人會因為在這個平台認識女孩，再認識樂天、再到棒球場看球；我們也會幫女孩自製節目、寫企劃、寫腳本，幫她們留住球迷。」李羽妗說。
另一方面，直播也是女孩增加收入的管道之一，除了球團因與直播平台簽約必要的抽成與行政支出外，粉絲的打賞收入，女孩可分得一半，有些平台還有保障底薪，對女孩來說，粉絲越多不只代表收入變多，人氣也會變得更旺，有助於自己的曝光。
T1聯盟台中太陽啦啦隊隊長牛奶說，「有時表演結束後上直播，粉絲會覺得妳很辛苦，就會打賞、給妳一點鼓勵，他們上線不見得是要看妳跳舞，有時候只是想再跟妳聊聊天而已，他們就會覺得妳好親近，沒有距離感，所以直播是拉近跟球迷很好的方式。」
有些啦啦隊女孩在入行前，就是小有名氣的直播主，球團也樂見這樣的發展，因為這樣的女孩自帶流量，且女孩有自己的基本收入，球團也不必太擔心女孩的生計問題。
至於經紀公司與球團的合作，主要可以分成三種模式。一種是如樂天與富邦，女孩的經紀業務，是同屬於球團母企業下的不同子公司或不同部門負責；另一種如中信兄弟、台中太陽與PLG的福爾摩沙台新夢想家等球隊，啦啦隊的經紀業務，是由與球團長期合作的經紀公司負責。最後一種則是單純的外包機制，每次主場活動，由球團找經紀公司負責安排表演活動。
一名職籃球團高層透露，找外包最省錢，例如一場活動預算有5萬元，經紀公司找10名女孩來表演，但球團若要再砍預算只出3萬元，經紀公司也可只派6人來表演，「這種球團的心態，只是想要有啦啦隊撐場面，對球迷有交代，但品質難控制，不只女孩都常見熟面孔，連舞蹈也都類似，女孩也非真心為球隊加油，缺乏向心力。」
球團自己設置經紀部門培養女孩 讓表演品質更精緻、更像一場秀
也有一名職棒球團幹部說，外包雖省錢沒錯，但在職籃比較常見，因為職籃場次少，每場女孩人數需求也不高，但以職棒來說，通常一場比賽，女孩的出場費合計就要約10萬元，一年有60場主場，全年也要5、6百萬元成本，「還是自己養女孩，或是要有長期合作的經紀公司，會比較划算。」
若球團與經紀公司都願意支持，捧紅女孩不成問題。樂天女孩壯壯、籃籃、林襄、巫苡萱，還有中信兄弟的峮峮（音ㄑㄩㄣ）等人，球季後也沒閒著，如今都是綜藝節目的助理主持人或固定班底，籃籃今年9月還與節目其他主持群入圍金鐘獎，是中華職棒史上第一位入圍金鐘獎的現役啦啦隊員。其他啦啦隊女孩，球季後也都是綜藝節目的常客。
「職業賽事就是show business，球場外要有秀味，啦啦隊就是很重要的存在！」鄭偉柏說，職棒平台透過贊助，可以在球賽中露出，強化品牌，贊助資金可以讓球團願意打造更好的舞台效果，啦啦隊有高知名度，又已經習慣舞台表演、面對觀眾，也會是演藝圈找來賓、主持人的人才庫，女孩在工作以外時段的直播，也有助於直播平台收益，「這三方是相輔相成，會一起把餅做大。」
「每個時代都需要明星，啦啦隊就是娛樂圈的跳板！」鄭偉柏說，以前要當明星可能要先參加選秀、參加比賽，現在啦啦隊本身就是網紅，透過啦啦隊當作明星加速器，若球團主事者願意再把娛樂、演藝、經紀與啦啦隊業務整合，挹注更多資源，讓經紀制度更完善，女孩福利更獲得保障，啦啦隊產業未來會是相當蓬勃發展的產業。
蔡沁瑜也說，現在很多會跳舞的女孩，都以進入啦啦隊為目標，啦啦隊紅了之後，媒體會爭相報導，就會有更多女孩想進入這個圈子，素質就會增加，顏值提高、舞技也更精湛，整個產業就會越來越壯大。
啦啦隊是娛樂圈的跳板 有星夢的女孩不必再到韓國當實習生
「不要把啦啦隊定位為Show Girl，這是不對的，啦啦隊女孩只要凸顯才藝、個人特色，就可以變成藝人。我想要讓大家都變成一顆星！會跳舞愛跳舞的女生，不必再到韓國演藝圈當練習生。」蔡沁瑜說。
桃園永豐雲豹今年成功挖角NBA前球星、「魔獸」霍華德，帶動票房開出紅盤，前4場主場共6萬張門票秒殺。蔡沁瑜說，希望未來台灣的啦啦隊，也可以對外輸出，例如到中國、日韓表演，「魔獸都會來台比賽，如果有天，（雲豹啦啦隊）電豹女也能到NBA表演，變成啦啦隊的標竿，這不是很棒嗎？」