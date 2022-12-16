全教總公布2022十大教育新聞　台大國發所獲金驢獎

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其他依序為「保障代理教師權益，教育部啟動修法」、「調降師生比終啟動，台灣幼教新篇章」、「漠視現場困境，特教法修法為德不卒」、「爭議多年，解決導護問題還需加把勁」、「考招新制+雙聯學制，高中現場好忙」、「退撫新制將上路，基金永續成為關鍵」、「新版教師法上路，學校現場紛擾不斷」。
全教總文宣部主任羅德水指出，「2030雙語政策」自2017年開始推動以來就爭議不斷，儘管計畫名稱已從「雙語國家」調整為「雙語政策」，卻未能平息各界質疑，也未能終結在各教育階段的亂象，反而隨著學校爭搶資源而更加扭曲，用獨厚英語的方式甄選專科教師，用備受爭議的方式進行雙語教學，此一錯誤政策勢必造成英語力與學科能力的雙貧乏，錯誤政策宛如「國王的新衣」，整個政府機器、國家資源猶持續加碼投入，可謂執迷不悟，因此被選為十大教育新聞之首，並獲頒2022年度金驢獎。
羅德水表示，列名十大新聞次位的則是跨越藍綠的政治人物洗學歷風暴，「論文門」成為2022地方選舉主軸，政客洗學歷歪風，混淆政學分際，再次重創台灣高教形象，這也是繼2014、2016、2017、2018、2019之後，高教體系論文造假與抄襲事件第6度入選全教總「年度十大教育新聞」，連年出現，凸顯教育部與高教體系未能徹底檢討改進，呼籲大學端嚴肅面對各界批評指教，積極釐清政學分際，以同一標準檢驗遭指涉的朝野政治人物，才有機會導回學術正軌。
全教總理事長侯俊良指出，涉及學位論文抄襲事件的指導教授陳明通，國發所畢業生前桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅均為洞見觀瞻的政治人物，卻全然無視基本學術倫理，行徑猶如公然販售學位，現任國安局長陳明通不僅曾任國發所所長，歷年指導的碩博士生更高達173位，其中不乏官員與民代，後續不知還有多少未爆彈，身為台灣高教龍頭，不僅未能以身作則，反帶頭踐踏學術尊嚴，國發所亦未能善盡監督把關之責，更是難辭其咎，因此特將年度教育「金驢獎」頒給台大國發所，盼國發所能以更高標準要求師生，重拾社會信任。
全教總指出，十大教育新聞中，出現曙光的重大政策包括保障代理教師權益、調降幼教師生比，在各界共同倡議與努力，終於看到教育部以更積極作為面對各界期待，不少縣市長當選人也承諾將著手推動；今年5月私校退場條例正式實施後，陸續有多所私立大專院校和高中進入輔導程序，甚至主動停辦而進入退場到數，對於私校退場的處理，終於看到明確方向。
另外有部分教育法案與制度對學校現場造成衝擊，包括「漠視現場困境，特教法修法」、「配套不足的考招新制、雙聯學制」以及「學校現場紛擾不斷的新版教師法」，都有待進一步檢討導正。
侯俊良說，連續2年，疫情相關新聞都有入選十大教育新聞，但隨著疫情趨緩，教育政策也塵埃落定，比起其他項目，今年忍痛犧牲。對於內閣改組，他說，雖然與教育部長潘文忠在某些教育政策有不同意見，但溝通過程、推動上還算順暢，尊重行政院後續對部長人選的處理，但強調，不論是新部長還是潘文忠，對的、進步的教育政策都要延續。