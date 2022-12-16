寒流急凍8度明殺到！周末雨停轉乾冷 下周三又迎冷空氣
今（16）日清晨各地氣溫明顯逐漸回升，今晨最低溫也比昨天回升2至3度。不過研判因臺灣東方海面逐漸有低壓鋒面建立，預估今天在華南沿海到臺灣海峽會不斷有雲系發展並且向東通過臺灣，造成全台都有機會出現局部短暫陣雨，其中仍會以北部地區降雨比較明顯。至於寒流部分，明天開始北方的強冷空氣南下，為臺灣帶來寒流影響。較特別的是，明入夜之後北方的乾空氣移入，水氣會逐漸減少，天氣會明顯好轉；氣溫部分則是會顯著下滑，白天氣溫不會上升反而是一路的降溫，晚間到週日清晨，北部、東北部低溫8-10度，中南部11-14度，感受上十分寒冷。一直到下週一、二北部氣溫預估就會回升到19-20度，但週三就又將會有一波北方冷空氣南下報到，強度雖沒有這週強，但早晚還是會非常冷，提醒民眾切勿因稍微回暖而忽視保暖工作。
記者汪睿琦/綜合報導
根據氣象局指出，今受鋒面影響基隆北海岸及大臺北地區有雨，易有局部大雨發生，中部以北及東半部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；而明（17）日鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，臺灣北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
氣溫部分，今上午明顯溫度回升，最低溫相較昨天回暖了2至3度。不過氣象達人彭啟明在臉書提到，最受關注的大陸冷高壓將在明天登場。「週六晚間到週日一整天是冷空氣最強的時候。」彭啟明指出，北部、東北部全天都介於8-11度之間，中南部、花東白天會稍微回升，不過涼冷的感覺也相當明顯；到了週日晚間除了受到冷空氣影響，還要留意輻射冷卻加成影響，各地仍然容易出現10度以下的低溫。
氣溫一直到週一就會好轉，冷空氣會逐漸減弱，到下週二北部高溫回升至19-20度，中南部、花東22-24度。但週三就又將會有一波北方冷空氣南下報到，彭啟明指出強度雖然比這次寒流還弱，不過預估也會是一次的冷氣團事件，目前看來下一波的冷空氣影響會持續滿長一段時間，北部可能會有長時間氣溫都在15度以下的現象，中南部地區則是要留意日夜溫差大，尤其南部地區早晚的氣溫變化容易超過10度。因此提醒民眾早晚氣溫還是會偏冷，切勿因氣溫稍微回暖而大意了保暖工作。
不過值得欣慰的是，週末似乎可以把雨具稍微收起來了，明天開始入夜後受北方冷乾空氣影響，水氣會逐漸減少，天氣會明顯好轉，預估週日各地都會是多雲到晴的好天氣，只有在迎風面北海岸至東北角、東半部才有局部零星降雨的機會。最後氣象局長鄭明典在臉書提醒民眾，這波降溫「不只要注意低溫，氣溫變化幅度和速度也會很有感！」提醒民眾要注意保暖，隨時注意天氣預報。