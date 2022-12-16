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特企／遠百瘋足球一起來熱血　齊看季軍戰預測抽好禮

▲遠百瘋足球！本周末晚間十點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，大家一起觀賽超級過癮！（圖／品牌提供）
▲遠百瘋足球！本周末晚間十點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，大家一起觀賽超級過癮！（圖／品牌提供）

本報訊

全球運動迷為之瘋狂的運動盛事即將進入高潮，遠東百貨全台一起瘋足球！台中大遠百與高雄大遠百12月17日周六晚間同步在一樓廣場Live直播季軍賽事，氣溫驟降正是你熱血沸騰的好時機，超大300吋螢幕一同觀賽，聲嘶力竭齊聲吶喊，難得的機會千萬不要錯過。

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遠百瘋足球全台熱起來！全台各店運動專櫃授權商品、周邊活動接二連三登場。賽事越接近尾聲壓軸大活動便是台中大遠百、高雄大遠百本周末晚間十點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，季軍到底獎盃誰抱走？大家一起在超大螢幕前觀看，緊盯每個進球高光時刻！台中大遠百、高雄大遠百本周末晚上九點開放入場。

台中大遠百前50位入場球迷還可獲得精美禮品外，為了增加活動現場氣氛，更有花式足球以及街舞派對暖場表演，中場休息時間在廣場大型愛迪達裝置物前進行打卡、有獎徵答等互動活動，就有機會獲得愛迪達所提供專屬好禮。12月15日起到12月18日館內同步在7樓運動休閒樓層凡當日單筆消費滿3,000元就可參加冠軍預測活動，有機會抽中比賽用球，7樓運動服飾和5樓童裝單筆消費滿2,000元加遠百APP可以兌換機能氣泡飲一罐，只要穿著球衣在6樓男裝消費滿3,000元即可兌換八月堂看球點心組。

台中大遠百攜手館內美食品牌一起瘋足球，特別祭出「喊到燒聲潤喉優惠」，包含明森宇治、翰林茶館指定商品第二杯半價，而繼光香香雞、多拿滋等品牌凡購買指定商品，可享專屬優惠。邀請球迷穿戴你所支持隊伍專屬小物服裝，一邊看賽事轉播炒熱現場氣氛、品嘗各項優惠美食，為足球大賽應援打氣！

高雄大遠百周末晚上九點開放入場，參與球迷可享雙重歡樂，第一重「暖心小禮包」，內有充氣加油棒、暖暖包、可樂、美食折價券，限量200份送完為止；第二重「歡樂抽獎」，中場休息時間還可抽精美好禮。高雄大遠百館內各運動休閒品牌也推出球衣優惠，像是7樓adidas、PUMA、FILA等運動品牌紛推多款球隊應援服，足球系列商品最低可享5折優惠，還有追球賽必備的大尺寸電視，讓民眾有更多的選擇。

12月15日起至12月26日快閃加碼百貨服飾當日單筆滿3,500元送350元，全館刷6大銀行單筆分6期刷滿6,600元送200元優惠多更多，方師傅也推出足球蛋糕，好看又好吃；另外，於7樓中庭規畫「MOD中華電信 最強足球賽事轉播」，讓不能到現場觀戰的你，也可以感受到現場的熱血。

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