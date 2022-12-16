被問廖科溢外遇　「渣男前輩」苦苓真實反應曝光

金鐘行腳節目主持人廖科溢宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，本人也坦承婚外情，優質形象崩毀，有類似經歷的作家苦苓，被問及此事以「渣男前輩」自嘲，分析廖科溢腳踏多條船的行為，直言：「不暖男怎麼渣男？」
娛樂中心／綜合報導
苦苓在節目《震震有詞》被主持人謝震武問到，廖科溢遭控訴突然跟外遇對象分手，並封鎖對方連絡方式，公布再婚難道不怕爆料，苦苓說：「是，做為行腳節目前輩，也做為渣男的前輩，我必須要說一下話，大家都很想區分暖男跟渣男，我告訴你，不暖男怎麼渣男？如果你不是吸引我，不是讓我心動，你怎麼可能再去吸引別人？然後造成...我們不要講劈腿，講感情重疊好不好？」全場爆出笑聲。
「愛我的就是暖男，不愛我的就是渣男，就這麼簡單」，苦苓說道，接著表示：「其實我有看廖科溢主持的旅遊節目，他確實主持得不錯，長得也很帥，跟我當年完全不一樣。」現場又是一陣哄笑。
苦苓說「外在條件差他（廖科溢）那麼多的我，在當年也要抗拒很多的誘惑」，謝震武好奇問「那種誘惑到什麼程度？多直接？可不可以講幾個」，苦苓回答：「就來探班、等你下班啊！送這個送那個，很明顯的表示好意這樣子，所以各位太太，妳先生下班回家跟妳說一聲我回來了，不要覺得不稀罕，哼一聲，妳要知道妳先生回家的過程中，可能是千辛萬苦、天人交戰，抗拒了多少誘惑才回來的，應該給他疼惜。」
謝震武又問苦苓「面對這麼多誘惑，你中間都沒有動心過嗎？沒有一次淪陷過嗎」，他回「我很看重我的事業，就像你一樣，不過我淪到別的地方去了」，謝震武哭笑不得說：「好...後面那是另外一塊了！」（編輯：楊穎軒）