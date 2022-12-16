獵殺台灣黑熊載屍遊街！主嫌遭收押 疑不只一隻黑熊遇害
屏東縣檢警日前破獲一起非法獵殺保育類動物的案件，一位顏姓男子槍殺台灣黑熊等保育動物，還將屍體扛回家放冰箱。顏男本已被檢方諭令20萬元交保，但後來網路上流傳顏男與友人騎機車載台灣黑熊屍體的影片，檢方再度傳喚顏男以及顏男友人到案說明，訊後認為顏男說詞反覆，向法院聲請羈押禁見獲准，另外5人則是交保候傳。警方表示將持續擴大偵辦，釐清究竟有幾隻台灣黑熊被違法獵殺。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，屏東地檢署先是在顏男家中，查獲台灣黑熊及台灣野山羊、台灣水鹿等野生動物的屍體與標本，顏男被依違反野生動物保育法偵辦，訊後諭令新台幣20萬元交保。
不過之後網路上流傳影片，顏男與友人一行人騎機車載運台灣黑熊的屍體嬉鬧，還有人帶著獵槍。影片曝光後引發眾怒，檢方再度傳喚顏男與友人訊問，認為顏男的供詞與查證內容多有不合，本案的受害熊隻數量，參與人數，犯案工具等等，都須再加釐清，向法院聲請羈押顏男獲准。
檢方表示，影片中的人都已約談到案說明，除了顏男被羈押之外，顏男的兒子、女兒，友人麥男、歐男，均以10萬元交保，另外友人何男則以5萬元交保。至於全案的細節與始末，將持續偵查釐清。（編輯：倪浩軒）