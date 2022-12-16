免衝日本的泡湯享受！晶華全新溫泉開箱 日本名酒免費喝
台灣受北方冷空氣南下影響，寒流報到冷得好厭世，這時候就很想來去享受個日本名湯的療癒。現在不用羨慕日本了！晶華酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店「礁溪晶泉丰旅」來了，除了結合宜蘭在地好溫泉、好風光外，還攜手「官老爺休閒農場」推出冬季住房專案，房客可免費玩划竹筏、秧桶船等宜蘭傳統童玩設施；更幸福的是，入住3天2夜的房客還可以免費獲贈海陸龍蝦海陸鍋物套餐晚餐，以及品酌日本極品山田錦酒米「獺祭」純米大吟釀1瓶，泡湯完來杯日本名清酒。即日起到明年2/23，旅客連續入住三天二夜、兩人同行，每人每晚只要3,200元起，官網加購高鐵車票另可享全台8折優惠。
記者汪睿琦/綜合報導
礁溪晶泉丰旅今年攜手宜蘭在地農家「官老爺休閒農場」，結合日本冬季傳統色—山鳩色，推出「冬之山鳩．湛水吟釀」專案，將帶著民眾走入大自然，在館內泡湯享受之餘，用雙手雙腳實際認識宜蘭這塊土地。專案內容將帶著旅人走出戶外，依房型人數贈送划竹筏和秧桶船獨家水田體驗。其中秧桶船號稱「台版SUP立槳」美名，站上古早味「平式竹筏」趣味性十足。此外「秧桶船」更是不敗項目，大人小孩可同時坐進原本用來放置秧苗、浮在水田上的的大圓桶，使用兩個長水瓢划水航行，體驗宜蘭人童年樂趣。
在戶外玩完，旅人還可以進館內盡情享用泡湯以及日本清酒。結合愜意水田美景，「冬之山鳩．湛水吟釀」住宿專案特別精選日本極品山田錦酒米〈獺祭〉純米大吟釀，每房免費贈送乙瓶，帶有酒米纖細的甜味和華麗香氣，連續入住三天兩夜者，免費加贈三燔龍蝦海陸鍋物饗宴晚餐乙次，鍋物料理嚴選野生活龍蝦、新鮮現流魚片、上等美國頂級無骨牛小排及極黑豬等極緻肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，餐間佐以純米大吟釀清酒，增添口感層次，留下旅程完美回憶。即日起到明年2/23，旅客連續入住三天二夜、兩人同行，每人每晚只要3,200元起，官網加購高鐵車票另可享全台8折優惠。
另外，旅遊電商KKday也看準冬季國人熱愛賞櫻、泡湯，首推國內賞櫻勝地武陵農場、司馬庫斯、福壽山千櫻園的一日遊和兩天一夜行程，包含每年開賣就火速完售的武陵農場賞櫻專車，早鳥78折，每人1,349元起，現在下訂保證有位！北部賞櫻熱點則有淡水天元宮、陽明山、金瓜石博物館等一日遊行程，每人只要499元起。最適合親子族群的賞櫻景點九族文化村，即日起也推出賞櫻早鳥優惠，購票現折450元，再加贈日月潭纜車車票。至於日本賞櫻季預計2023年3月起跑，不少人已買好機票要赴日追櫻，目前KKday已搶先開賣東京與伊豆賞櫻一日遊行程，於東京市區出發，包車、包導遊，售價2,590元起。
此外，搭高鐵賞櫻享全時段高鐵票8折起，即日起購買KKday高鐵國旅聯票商品，包含高鐵優惠車票與多樣行程體驗，可任選加購不老松按摩、全台美食等，再加碼星巴克折扣券與獨家50元會員回饋，讓你輕鬆安排完整假期；另高鐵假期也同步推出加購車票75折優惠，搭配南投日月潭雲品溫泉酒店、嘉義阿里山神木賓館，售價2,787元起。