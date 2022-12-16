朱俐靜走5個月了！臉書、IG突發文 上萬粉絲一看全掉淚
美聲歌手朱俐靜（Miu）從《超級偶像3》選秀節目冠軍踏入歌壇，今年7月3日因乳癌病逝，享年40歲，令家人、粉絲悲慟。今（16日）是朱俐靜41歲冥誕，她的官方臉書、IG於凌晨近3點發文，宣布一項溫暖人心的消息，9小時內獲得2萬多人按讚。
娛樂中心／綜合報導
朱俐靜親友表示：「這是第一個壽星遠行的生日，但絲毫不影響喜愛Miu的朋友對她的心意。」接著透露，2個月前以Miu的名義舉辦兩場慈善拍賣會，扣除必要開銷後，盈餘已捐助給3個單位，分別是長庚大學清寒學生獎助學金、萬海航運慈善基金會及創世基金會，延續她生前推動公益的努力。
曝光的捐款明細，總金額共34萬3362元，其中捐款數字12萬1681元，象徵朱俐靜生於1981年12月16日，家人先前就發文說，將以「121681」作為捐款金額，「紀念1981.12.16這1天，我們家迎來1位可愛的天使，在去匆匆的時光中，為這個世界充滿力量的天使」。
「謝謝參與者的共襄盛舉，這份心意已幫助到需要關懷的對象，也是送給Miu最好的生日禮物」，朱俐靜親友說：「雖不知道Miu現在旅行到哪一站，今天的她一定是大聲唱大聲笑的開心慶祝著，對她的祝福，相信無論她在哪裡都能接收得到，Happy birthday to Miu！」並標記「存在的力量」，呼應Miu同名代表作歌曲。
貼文一發布，大批星友、粉絲留言傾訴對朱俐靜積累已久的思念，「射手座生日快樂」、「下次記得回來繼續當射手國的孩子喔」、「今天，也是我的生日，我真的很榮幸，跟妳同月同日生日，跟我半同鄉新竹縣人，謝謝妳生前，帶給我們無數的好歌和美聲，希望妳在另一個世界帶給他們歡樂，也希望妳來世帶給我們更多美聲和好歌，謝謝妳」、「這樣的存在，好有力量」、「美麗善良的天使Miu～生日快樂」！（編輯：楊穎軒）