2022國內外旅遊關鍵字排行榜 護照代辦成海外榜首
LINE旅遊今（16）日公布四大2022年度用戶熱門排行榜，揭露包括國內外熱門旅遊關鍵字及台灣最夯飯店與景點等，作為用戶下趟旅行參考依據。而根據業者統計，自10月中解封以來，全站整體業績較去年同期大幅成長64%、人均訂單金額更提升35%，且站上的住宿、機票、交通、行程、保險等各類服務中，機票訂單金額已達總交易訂單金額（GMV）兩成以上。
記者黃仁杰／台北報導
海外旅遊空窗期即將告終，因應台灣久違的旅遊熱潮，旅遊平台業者今日公布四大2022年度用戶熱門排行榜，揭露包括國內外熱門旅遊關鍵字及台灣最夯飯店與景點。海外旅遊熱搜關鍵字部分，「護照代辦」迅速登上熱門搜尋排行榜冠軍，而廣受台灣民眾喜愛的旅遊目的地「東京」、「大阪」及「首爾」也成功霸榜，分別拿下熱搜關鍵字第二至第四的名次，自助旅途一路暢通無阻的全日本鐵路通票「JR PASS」，同樣因疫後赴日旅遊商機位列榜單第五名。
國內旅遊關鍵字部分，每年春天必定吸引大批人潮造訪賞櫻秘境，使「櫻花」穩坐排行榜首位。開幕至今逾20年的屏東「國立海洋生物博物館」在榜中位居第二。 而每年旅展總有民眾瘋搶各式票券，尋找物超所值的旅遊商品，加上近年電子票券持續盛行，出遊必備的「租車」、「住宿券」及優惠滿滿的「美食餐券」依序居於第三、四、五名。
台灣年度五大熱門飯店中，主要以都會區飯店為主，其中，位在台北的飯店就佔據前三名，依序為「台北凱達大飯店」、「和苑三井花園飯店台北忠孝」與「德立莊酒店」，接續為「煙波大酒店台南館」和高雄「WO Hotel」。
台灣年度五大景點門票，除深受各年齡層民眾喜愛的長青景點外，其中也不乏近年爆紅的人氣景點。冠、亞軍依序由「桃園青埔Xpark都會型水生公園」、「國立海洋生物博物館門票」包辦。接續三名皆是受到大自然薰陶的景點，如熱度橫跨老中青幼世代的「清境農場」、有台版小奈良之稱的「鹿境梅花鹿生態園區」，以及從古蹟到雲海、從日出到日落皆能一次實現的「太平山國家森林遊樂區」。