此生必嘗！全家開賣畬室「濃黑巧克力霜淇淋」 29元爽吃
巧克力迷不可錯過！全家和世界巧克力大賽獲獎品牌「YU CHOCOLATIER 畬室」二度聯名，這次選用來自比利時的精品巧克力入料，全新開發更濃醇的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日起正式上市，新品嘗鮮價45元，並在LINE官方帳號開放每天免費抽霜淇淋29元優惠。除了冰品之外，同步推出和畬室合作的Let’s Café醇香巧克力飲、榛香巧克力夾心土司2款新品，打造今年冬天最精品的下午茶。
記者黃韻文/綜合報導
經典的巧克力一向是霜淇淋熱銷口味，全家去年首次和畬室合作，首波開賣「橙香巧克力霜淇淋」，一上市就引發熱烈討論，2周就賣出超過40萬支。看好這股熱潮，今年冬天再度請來畬室主廚鄭畬軒監製，選用比利時巧克力製成霜淇淋，在配方中添加可可含量70%以上的頂級苦甜巧克力，前味能感受到濃郁巧克力風味，中段可嘗到香草味搭配天然奶油的滑順感，最後是淡淡果酸與苦澀滋味收尾，用濃郁苦甜的大人味收服民眾味蕾。
「濃黑巧克力霜淇淋」將於下周二（12/20）正式開賣，當天起限時3天加碼促銷，12月20日至12月22日在APP隨買跨店取祭出5支168元快閃優惠，平均單支34元，會員每日限量1組，可兌換至明年6月30日。或是即日起至12月27日，每天可到全家LINE官帳免費抽霜淇淋不限口味29元折價券，每人每天都能抽一次，分享遊戲給朋友再多玩一次。
同步開賣的畬室聯名新品，還有苦甜度與濃度皆升級的「醇香巧克力飲」，選用法國法芙娜可可粉與紐西蘭全脂奶粉，透過主廚調配的比例，讓濃郁的巧克力飲喝起來滑順如絲絨，單杯售價85元，12月27日前祭出會員價75元。匠土司系列開發出榛香巧克力夾心土司（42元），搭配指定飲品享組合價59元，內餡是法芙娜可可粉拌入榛果醬，調製成榛果巧克力奶霜內餡，另有畬室巧克力法蘭酥，單件19元。
IKEA美食小站則是將經典香草霜淇淋結合布朗尼蛋糕，推出全新口味「布朗尼霜淇淋」。經典的香草霜淇淋能搭配剛好一口大小的布朗尼蛋糕，香濃巧克力結合綿密蛋糕體，吃起來充滿幸福感，每份售價30元，期間限定販售至明年1月31日。