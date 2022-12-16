手遊《王領英雄》大型立體AR角色 信義區西門町亮相

近期在信義區的香堤大道廣場、西門捷運站的六號出口廣場，玩家透過手機下載「LightenAR」app掃描光標籤，就可以看到大型AR屏幕播放《王領英雄》的活動宣傳片，以及透過3D立體呈現的「聖誕芮希」與「軍裝凜」等遊戲英雄角色，十分有臨場感。
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年末將近，《王領英雄》即將迎來第一個聖誕節，在此時也傳來了好消息，日前，《王領英雄》獲得了Google Play Of Best 2022年度最佳國產遊戲的殊榮。也在此感謝玩家們的支持與鼓勵，近日公布了接下來大型改版的內容，除了接連不斷的聖誕、新年活動以外，更有一連串的酬謝好禮活動。
在《王領英雄》名為卡美洛的世界裡，年末的慶典叫做聖夜祭典，過往總是在王領或風城舉辦，由於獅心城主由葵接任後，今年的聖夜祭典，睽違三代城主統治的時間，少見地辦在火之城獅心城！來自各個城市的英雄受邀參加，本來以為炎熱的火山注定與白色聖夜無緣，卻因為與炎魔分身的對抗，意外地迎來一場火山區降雪的美景！
聖夜祭典的限定角色是某位獲得冰雪力量的英雄，不但普攻就能發揮強大的控場能力，奧義的大範圍輔助效果，能加速己方英雄攻擊力，不論在PVP或PVE，都是個剋敵利己的超強幫手！
新版本迎來了英雄們的時裝系統，喜歡的英雄可以替換成各種特別的裝扮登場。將陸續推出為每位英雄設計的新裝外型，替換時裝不需要重新培養角色，可以好好打扮愛將。時裝系統改變的不只是角色出現在戰場上的模型外觀，就連美型的立繪也會一起變更。開發團隊悄悄透露，目前已經製作了一些角色的浴衣、軍裝甚至是婚紗禮服設計，未來也會一直推出新的造型。
此版本將陣營戰系統優化，為了強化不同據點的重要性與活絡戰術，陣營戰的地圖上將隨機出現可攻佔的寶箱據點，在有限的時間內佔領據點的陣營，擁有寶箱的拾取權，同陣營的所有玩家都能獲得寶箱內的寶藏。寶物網羅金幣、鑽石甚至是可以保證獲取紫金英雄的耀金粒子都包含其中。將陣營戰策略從重點佔領，變為多點進行，戰術運用得好能為己方陣營謀取豐富獎勵。
除了上述幾點重點改版項目，主介面有新的功能可以從世界地圖切換成心愛的英雄立繪；製作團隊也接收玩家們提供的反饋，設計優化變更，本次針對世界王以及極光深邃較於弱勢的兵種進行調優，深受玩家歡迎的雞飛跑跳賽、月夜訓練等改動都包括其中，以減少玩家負擔，獎勵內容則維持一貫的拿好拿滿，希望無論新朋友還是老朋友都能輕鬆享受完整遊戲內容。
除了歡慶Google Play Of Best 2022年度最佳國產遊戲的殊榮，《王領英雄》感謝玩家們的支持，近期有一系列半週年感謝祭，無數好禮大放送，其中包括12月份和跨年每天登入都有的鑽石、金幣和轉蛋用的W粒子、原粒子和P粒子；週末的騎士結晶、卡美洛結晶和時空結晶；聖誕期間12/23~25登入的豐富素材和角色星環必須的大智慧小智慧；轉蛋贈禮一直持續到一月份以及農曆新春，可謂相當豐厚。
現在也正是新朋友加入的最佳時機，不管新舊朋友都可在遊戲中每週登入禮，取得夢幻金星角色，包括金星夏洛特、金星裴蘿與金星凜。