李昇基白工18年被吞100億！公司還利息12億 網喊差太多
韓星李昇基日前遭爆被前東家「HOOK娛樂」私吞音源收益，出道至今被蒙在鼓裡做白工長達18年，損失100億韓元以上，今（16日）「HOOK娛樂」代表權真英終於還錢，包含12億利息在內，李昇基總計拿回41億韓元（約台幣1億元），但與100億差距懸殊，網友替李昇基抱不平，直喊：「也差太多了吧？」
記者陳雅蘭/綜合報導
李昇基在「HOOK娛樂」工作18年，總計發表137首歌，但一毛收入都沒拿到，代表權真英多次以「你是虧損歌手」、「你沒人氣」、「粉絲都不買你專輯，賺不多還一堆要求想怎樣」等理由，讓李昇基不疑有他，一度懷疑並相信自己「沒實力賺不了錢」，豈料音源收益則是被公司吞掉。
李昇基2004至2007年發行的專輯，至少賣出10萬張，在當年流行的語音答鈴下載量更是名列前茅；《Dispatch》還公開他2009年至2022年賺取的音源收入為96億韓元（約台幣2.4億元），若加上2004至2009年的銷售，收益至少超過100億韓元以上。
權真英日前發聲明向李昇基道歉；近期透過律師的處理，今終於還李昇基應得的酬勞，「HOOK娛樂」發聲明表示，想和李昇基達成協議，但結算金額實際上仍有差異，彼此協商破局，但已轉給李昇基未支付的29億及利息12億，總計41億酬勞，並自行宣布：「已確認跟李昇基的債務問題『已不存在』。」
「HOOK娛樂」最後僅支付41億給李昇基，與100億相比差距太大，網友對此認為公司只是「打發心態」，要求「HOOK娛樂」確實還錢，「把該還的錢吐出來！」紛紛替李昇基抱不平。