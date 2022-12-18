美參眾院通過國防授權法案　軍援台灣金額仍有變數

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根據美國「國防新聞」週刊（Defense News）報導，美國國會議員間對究竟該提供台灣「軍援」還是「貸款」，其實沒有共識。友台的參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）表示，提供台灣FMF貸款比軍援來得好，他認為幫助台灣，貸款會是比較好的方式。
依據美國相關法規制度，NDAA完成立法後，尚待於撥款法中相應納入具體金額，方可確保款項到位。國務院2022財政年度預算為560億美元，其中約60億美元為FMF資金，撥款委員主要認為，在不提高國務院預算的前提下，提供台灣軍援恐對其他項目產生排擠現象。
參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）及共和黨首席議員里契（Jim Risch）則是支持軍援台灣派，他們偕同眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）及共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul），聯名致函兩院兩黨領袖，呼籲至少撥5億美元（約15.3億新台幣）軍援給台灣。
他們主張，FMF計畫是美國安全工具的核心，卻長期資金不足，僅不到5%的錢是用來支持美方在印太與東歐關切的外交政策重點。如俄烏戰爭的經驗，美國有必要在衝突爆發前，就提供夥伴戰略與長期性安全援助。
總結來說，2023年度國防授權法雖授權美國行政部門每年至多提供台灣20億美元軍援，但在FMF資金有限情況下，最終撥款金額可能低於20億美元，至於金額會是多低，則要看兩黨議員接下來協商結果。