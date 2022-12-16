小禎無奈喊「政府都不管」！忍3年氣炸：詐騙集團不要臉
女星小禎（胡盈禎）過去曾因患有多囊性卵巢症候群，導致內分泌失調、新陳代謝出狀況，一度胖到105公斤，後來靠運動健身、飲食控制，身材才漸漸恢復，體重也瘦到5字頭。豈料她因此被詐騙集團盯上，盜用她的照片長達3年，近日還有民眾差點上當，讓她無奈直呼：「政府都不管。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
小禎2019年就曾在臉書發文，痛罵詐騙集團：「真的很不要臉！褲子肯定很難穿才需要用騙的！」，還講了5次「我沒有代言任何壓力褲。」豈料近日又有網友上當，讓小禎再度回到該貼文底下提醒：「有藍勾勾才是唯一認證粉絲團」。
看到網友留言：「這樣惡劣的廠商和負責人在台灣一點事情都沒有，台灣真的是犯罪天堂啊！」對此，小禎也無奈回應：「是啊，政府都不管這種一小條一小條的，其實加起來是一個很大的詐騙集團耶。」也有人建議她以後代言都用影片，不過她也強調：「影片還是會被剪接，最快最好的辨認方式就是到藝人本身有藍勾勾的粉專，如果真的有代言就一定會PO」。
另外，還有網友說自己之前買了號稱小禎代言的洛神決明子茶，豈料買了以後才發現是假的。小禎也親自回應：「我是不可能去代言這些什麼喝的就瘦，或是吃的就瘦的東西，如果有這些東西，那我自己開健身房，運動成這樣，是在忙什麼？」語氣相當無奈。（編輯：郭佩蓉）