「臺中好聖誕」18日點燈 逾千名聖誕老人平安夜報佳音
臺中市民政局迎接聖誕節，推出「2022臺中好聖誕-愛邸家」系列活動；首先於18日起一連4天在市府前廣場舉辦公益耶誕市集，接著24日在市後廣場舉行千人聖誕老人平安夜晚會，號召1002位聖誕老人齊聚報佳音，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，市長盧秀燕到場祝福，為後疫情時代傳遞幸福溫暖。
記者金武鳯/台中報導
一年一度由民政局主辦的「臺中好聖誕-愛邸家」活動，今年以「家庭、溝通、傳遞愛」為主題，台中市教會發展策略聯盟協會承辦，將於12月18日在市政府廣場盛大登場，當天下午由「耶詩!Song啦!」聖誕熱音大賽揭開序幕，並安排公益市集園遊會、親子遊戲站、聖誕祝福站及集點摸彩等系列活動，琳瑯滿目，最適合親子攜手參加。
18日當晚7時，邀請國際級表演團隊-众擊坊，為網美聖誕樹點燈晚會開場，現場設計6座彩繪玻璃般的聖誕樹，打造出活潑溫馨場景，將與全球同步歡慶並祈福平安，也歡迎市民朋友一起來感受溫馨耶誕夜。
「臺中好聖誕-愛邸家」活動一波波，18日起至21日晚間於市府前廣場舉辦的公益耶誕市集，安排多達60個攤位參加，吃喝玩樂一次滿足。此外，還有親子手作體驗，集結臺中29區特色的聖誕祝福站，以及邀請弘光大學生物醫學工程系鮑建國教授率領學生團隊，現場免費為65歲以上銀髮族做體適能檢測。詳情可搜尋「臺中好聖誕」臉書粉絲專頁。
24日登場的平安夜晚會，下午先由「金勾盃」兒童青少年進行街舞大賽，接著邀請典躍舞團帶來活力四射精彩表演，臺中市市長盧秀燕也將親臨現場為市民祈福。壓軸是號召1002位聖誕老公公報佳音，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，場面相當壯觀，期望在後疫情時代傳遞溫暖給所有人。