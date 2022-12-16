世足／成梅西世界級助攻背景 鐵面後衛：很榮幸防守過他
梅西(Lionel Messi)在四強戰對上克羅埃西亞的那次美妙的助攻，是其世足生涯的代表作之一。當時主防他的克羅埃西亞後衛「鐵面人」Josko Gvardiol在今(16)日受訪時，也直言很榮幸能主防梅西，為自己能和世界上最好的球員交手而自豪。
記者黃建霖/綜合報導
當時那一回合中，阿根廷發起了反擊，梅西從中圈的邊路推進，整場主防他的Gvardiol死黏著對手，這時前者推進到禁區後開始改變節奏，變速後迅捷地完成了2次轉身，徹底擺脫了防守者，吸引多人包夾，他隨後助攻給Julian Alvarez得分，堪稱是大師之作。
而雖然自己成為了梅西集錦的背景，不過Gvardiol也向這個偉大的對手致敬，他坦言自己過去在職業聯賽就和梅西較量過了，不過對方在國家隊中的比賽方式完全不同，自己十分享受這次的對決。
「儘管輸掉了比賽，但是我還是很高興能有機會與梅西交手，我知道梅西是多出色的球員。」Gvardiol這樣說道，「這是一次非常美妙的經歷，未來有一天我會告訴孩子們，你們的父親曾經防守過梅西。梅西是目前為止我所對陣過的最強的球員。我只希望下一場對上他的時候，我的球隊能夠贏球。」
雖然輸掉了前進冠軍戰的資格，不過Gvardiol並不認為本屆比賽就這樣告終了，他強調克羅埃西亞會努力戰鬥，爭取最好的名次。「我想帶著銅牌回家，這就是我的想法，球隊會朝著這個方向努力，我們需要好好的準備季軍戰。」