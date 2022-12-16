跨世代／修憲同意票超過一般公投門檻　張育萌：繼續說服

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立法院今年3月25日以109票同意票、0票反對票，跨黨派通過「18歲公民權」修憲案，正式交由公民複決，這是台灣史上首個國會一致同意的修憲案，也是第一次舉行修憲公民複決。不過修憲案要通過，必須超過962萬票的超高門檻，投票結果最終以同意票數564萬7102票、不同意501萬6427萬票，修憲宣告失敗。
張育萌在論壇開場時表示，從2020年成立修憲委員會，一路到2021年討論廢考監、人權條款等修憲案，當時有非常多議題在立法院討論，但最終只有「18歲公民權」一案成功送出立法院，也讓各黨派不一定這麼滿意。
張育萌分析，將本次修憲複決與過去幾次一般性公投比較，其實這次修憲複決已經通過「一般性公投」門檻，因此有幾點觀察，第一，如果公投沒有跟大選一起舉辦，大概很難超過一般性公投門檻，第二，如果綁大選，政黨意見就很容易加入討論，例如去年在兩大黨不同立場下，四大公投有非常高的投票動力，選民也會在投票當下歸隊。
張育萌認為，過去民眾常說修憲門檻非常高，都僅是抽象討論，「這次已經有實際經驗結果，台灣走到這一步已經非常不容易」，他表示，下一步可以持續討論如何落實18歲公民權世代正義，也應該檢討超高修憲門檻。
最後張育萌總結，18歲公民權其實並不是在近年才有討論聲量，他以民間團體經驗分享，從2005年出現的降低投票年齡運動，到各民團聯合成立的18歲公民權推動聯盟，都持續在討論幾歲擁有選舉權、被選舉權會比較合適，「這都是在找共識的過程」，找到反對方進行說服，才是最重要的。
張育萌認為，經過這次修憲複決經驗，有更多反對者願意開始溝通，立法院內也持續有討論18歲公民權的聲量，或甚至是總統層級願意提出政策，這些不同路徑同時併陳，是未來持續努力的方向。