男逛UNIQLO被控「內褲賊」！嗆終生拒買 業者道歉了
一名黃姓男網友在9月在Dcard上，以「在UNIQLO被當成竊盜嫌疑犯」為題發文，表示自己因為沒看到喜歡的商品逛街完就離開，沒想到店家指稱當天有2件男性內褲遺失，懷疑是他偷竊，便報警處理。警訊時，黃男否認行竊，仍被依竊盜罪函送台南地檢署偵辦，最終檢察官以證據不足予以不起訴處分。對此，黃男要求UNIQLO道歉，稍早品牌正式回應「對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，公司將與當事人進一步聯繫溝通。」
編輯中心/綜合報導
黃男在Dcard發文表示，8月18日下午3點多，騎機車前往UNIQLO台南永康永大路店逛街，但是沒看到喜歡的商品，隨後騎車離去，沒想到在8月31日卻接到警方通知被懷疑成竊嫌，需要製作筆錄。
黃男指出，偵訊時警方告知他，事發當天店家發現有2件男用內褲遭竊，店家調閱監視器後發現，他曾摸過的外套胸前口袋中發現內褲價格標籤，且當天只有黃男曾摸過那件外套接近口袋的位置，因此店家強烈懷疑黃男就是竊賊。
不過黃男喊冤強調，自己當天根本沒有觸摸過店內的內褲，更不用說撕下標籤，要求店家出示內褲區的監視器畫面，但店家卻說內褲區監視器涉及隱私不方便提供。
警訊後將黃男依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦，日前台南地檢署以證據不足予以不起訴處分。黃男收到不起訴書後，要求UNIQLO公開道歉外，還表示終生拒買該公司任何商品。
對此，UNIQLO正式聲明如下：
針對UNIQLO台南永康永大路店事件，UNIQLO重視每一位消費者的心聲，對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，也非常感謝當事人全力配合調查，本公司將與當事人進一步聯繫溝通。
未來本公司將以更嚴謹的方式進行作業流程，在善盡竊盜防止義務上也會更加謹慎小心，提供給顧客更加安心安全的購物環境。（編輯：孫唯容）