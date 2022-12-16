熊好券加碼「人人有獎」 綠營議員批：不是說不大撒幣？
台北市政府熊好券2.0方案，即將在18日到期。市府方面今（16）日無預警推出終極加碼方案，只要登記過的使用者，就可以依照當初的意願獲得熊好券加碼。不過民進黨台北市議員陳怡君就質疑，市長柯文哲根本就是在大撒幣，並打臉過去自己曾提過「台灣政治文化就是大灑幣」的弊端，如今更是把大撒幣文化發揮到極致。
記者丁上程／台北報導
台北市政府今日表示，為了刺激短期消費、振興台北經濟，因此於熊好券使用期限結束前三天，再次推出限時消費之終極加碼，凡先前有登記熊好券2.0票券者，只要仍保留有台北通會員身份者，均可獲得熊好加碼券，登記1項者可獲得1張登記票券、登記2項者可各獲得1張登記票券。
對此陳怡君則指出，過去柯市府推動熊好券，執行率奇差無比，所以今天無預警推出「終極熊好券」全民加發200元，等於是拜託大家幫忙消化預算，對比當年霸氣取消重陽敬老金「一次性消費」的振振有詞，如今看來是格外地諷刺。
陳怡君質疑，柯文哲正在籌備總統競選辦公室，索性趁市長卸任前，搾乾市府所有資源，除了花公帑到處出訪，還大開市庫方便大門、熊好券人人有獎大灑幣，是否虛耗公帑、濫蒐個資的嫌疑？呼籲新任市府團隊應該徹查到底，給市民一個交待。