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麥當勞漲價！漢堡王撿到槍「加碼買1送1」　7商品全半價

▲麥當勞漲價，漢堡王立刻發動「買一送一」並喊話不跟漲，祭出小華堡2入95元。（圖／業者提供）
▲麥當勞漲價，漢堡王立刻發動「買一送一」並喊話不跟漲，祭出小華堡2入95元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

台灣麥當勞昨（15）日宣布，12月21日起將調整產品價格，套餐全面調升10元，大薯、金黃地瓜條單點漲7元等，消息一出引發各界熱議，網路上罵聲也沒少，立刻登上Google熱門搜尋。漢堡王則是撿到槍，立刻跳出來表明「不跟漲」，並加碼7大商品買一送一，包括雞塊、辣薯球、小華堡、牛肉堡都半價，換算下來，12個雞塊75元、一個雞塊平均6元。

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麥當勞才剛宣布漲價，漢堡王立刻跳出來精神喊話：「不漲價！」表明年末感恩回饋不跟漲之外，再加碼推出買一送一，一路優惠到月底。漢堡王表示，12月19日起至12月31日期間，橫跨聖誕節及跨年，祭出7大商品買一送一。

▲漢堡王12月19日起至12月31日加碼「買一送一」。（圖／業者提供）
▲漢堡王12月19日起至12月31日加碼「買一送一」。（圖／業者提供）
促銷品項包括「小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球、大杯可樂」，7款商品都是買1送1，且每日不限時、不限購買次數，但不適用兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。

▲華鱈魚堡2個特價89元，平均單個不到45元。（圖／漢堡王提供）
▲華鱈魚堡2個特價89元，平均單個不到45元。（圖／漢堡王提供）
肯德基的雙12優惠也進入尾聲，至12月19日活動結束前，6款商品輸入優惠碼同享買一送一，包括脆薯、雞塊、玉米濃湯、可樂、草莓大福、義式咖啡在列。

🟡單品買一送一
◾40456：香酥脆薯 （小）×2，特價29元。
◾40457：4塊上校雞塊×2，特價45元。
◾40458：玉米濃湯 （大）×2，特價52元。
◾40459：百事可樂 （中）×2，特價32元。
◾40460：草苺起司冰淇淋大福×2，特價49元。

▲肯德基今日起正式開賣酪雪繽紛奶香脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒。（圖／業者提供）
▲肯德基近期開賣聖誕新品「酪雪繽紛奶香脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒」。（圖／業者提供）

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