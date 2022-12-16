華航63周年首創淨零碳飛行慶生！全航線機票祭優惠

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華航做為全球航空 ESG (環境、社會、公司治理) 永續發展的龍頭，以別具意義的「淨零碳飛行」慶生。藉著與英國環保專業組織 Climate Impact Partners 合作的「環保旅程（ECO Travel）」碳抵換平台，為所有台灣出發的客貨航班執行「淨零碳飛行」，預計抵換 7,000 噸碳排放量。透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。
華航為今日所有旅客完成碳抵換，期盼透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐 ESG 永續經營，拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，一起支持減碳，減輕地球的負擔。
隨著全球疫情解封、重啟觀光，華航以「期待與您再次相逢」的精神，感謝旅客 63 年來的陪伴，特別推出周年慶限時優惠感恩活動，即日起至 12 月 25 日透過華航官網或手機 APP 購票，享有定額減價的超值限時促銷。
旅客購買 2023 年 2 月 1 日至 2023 至 6 月 30 日之間台灣出發全航線機票，可享短程航線來回折扣 1,500 元、長程航線來回折扣 3,000 元優惠。折扣後未稅票價例如：東南亞宿霧 4,805 元起、峴港 6,745 元起、清邁 7,230 元起；日本高松 8,200 元起；歐洲羅馬航線將於明年 3 月 26 日復航，現在購票可享優惠價最低 23,190 元起，維也納 24,645 元起。