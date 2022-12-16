拆除後巷違建辦理污水用戶接管 改善屋後環境對抗登革熱
用戶汙水接管率是城市進步的指標之一，亦為環境衛生改善之利器，截至111年11月底全市接管率已達48.98%，高市府水利局與工務局違章建築處理大隊日前聯手出擊，執行高雄市三民區本元里大慶街56巷未配合用戶接管之違建戶拆除作業，雖住戶已有自行拆除部分違建，惟其他認定違建部份仍予以強制執行拆除且於今(16)日執行屋後全數違建拆除作業。
記者郭凱杰／高雄報導
水利局表示，依下水道法用戶接管工程原為住戶應自行辦理並接入污水下水道系統，為提升用戶接管率，現由政府免費協助辦理，希望住戶配合自行拆除並提供「施工維護空間」-單側排水自地界線起至少需75公分，雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為優先拆除對象;未接管戶倘經市政府依法公告為下水道可使用地區，六個月內不與下水道聯接使用，將處1萬至10萬元間罰鍰。
水利局指出，目前許多老舊建築防火巷因違章加蓋，導致多數後巷寬度狹窄無法施作污水用戶接管，造成屋後長年髒亂惡臭、水溝淤積阻塞並孳生登革熱病媒蚊，潛藏登革熱疫情散播危機。
日前水利局辦理三民區本元里大慶街56巷宣導強制拆除後巷違建作業程序，經水利局多次溝通，並會同工務局違章建築處理大隊現勘，仍有住戶未能配合自行拆除違建物，嚴重影響他人權益及環境衛生改善政策推動，