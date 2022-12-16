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少年出任務／水豐一馬當先獲勝！爽住福容飽覽無敵海景

▲「少年出任務」成員陳水豐（左起）、曹家齊、呂植宇獲得豪華大禮，享受淡水福容大飯店泡湯養生之旅。（圖／攝影中心）
▲「少年出任務」成員陳水豐（左起）、曹家齊、呂植宇獲得豪華大禮，享受淡水福容大飯店泡湯養生之旅。（圖／攝影中心）

記者江芷稜/綜合報導

《NOWnews今日新聞》精彩網路節目「少年出任務」，邀請《原子少年》最具人氣與默契的陳水豐、曹家齊、呂植宇3人，一起到淡水格林馬場體驗騎馬，儘管是新手上路，在專業人士帶領下，少年們當起白馬王子有模有樣，卻在闖關時苦思考題卡關，呂植宇遇到瓶頸苦笑「馬兒心情不好」，不過3人依舊順利闖關成功，贏家水豐還獲得福容大飯店淡水漁人碼頭店的「養生秋之湯」專案，進駐最美飯店房間看夜景，在冬日感受泡湯暖洋洋的舒爽，直呼「太幸福了」！

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▲▼家齊（上至下圖）、植宇、水豐騎馬英姿。（圖／攝影中心）
▲呂植宇期待體驗騎馬之旅。（圖／攝影中心）
▲呂植宇在答題時卡關，被家齊笑說太久了。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲呂植宇在答題時卡關，被家齊笑說太久了。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲▼家齊（上至下圖）、植宇、水豐騎馬英姿。（圖／攝影中心）
▲水豐騎馬英姿。（圖／攝影中心）
「少年出任務」這集邀請呂植宇擔任嘉賓，他透露一直很期待騎馬，體驗當牛仔的帥氣，不過製作單位的「牛仔奇遇記」任務，除了騎馬挑戰S形障礙路線，還要答對3題關於馬的問題才算過關，最快回終點者獲勝，個性溫文儒雅的呂植宇，雖是寫詞高手，但要答出馬的成語、品種花了不少時間，讓兩位夥伴忍不住笑場，「你有點太久了，我們可以出兩集任務了」。

輪到水豐騎馬時，有了前面兩位少年打頭陣，他腦筋靈活思路迅速，答題相當流暢，僅花了6分多鐘就抵達終點。最後成績揭曉，家齊成績8分22秒、植宇9分43秒、水豐僅花了6分49秒，成為一日馬術師體驗的大贏家，獲得價值萬元的「淡水福容飯店養生秋之湯」行程，輸家也能享受該飯店的豪華海陸火鍋，為少年暖心暖胃。

▲贏家水豐獲得福容大飯店的豪華之旅。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲贏家水豐獲得福容大飯店的豪華之旅。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
緊鄰淡水河口的福容大飯店漁人碼頭店位置良好，可以遠眺觀音山，離市區車程僅40分鐘，被獲選為台灣最美度假酒店，最美房型還有寬敞陽台，坐擁海景第一排美景，可以欣賞絕美夕陽、煙火，讓原子少年們一踏進海景和室房就驚呼連連，舒適溫暖的床舖，讓騎馬累了一天的植宇笑說「很爽」，「房間看起來太舒服，進來後差點睡著」

▲淡水福容大飯店的最美房間，可以享受無敵海景。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲淡水福容大飯店的最美房間，可以享受無敵海景。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲植宇（左起）跟家齊、水豐一起享用福容大飯店的昆布海鮮海陸雙享鍋。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲植宇（左起）跟家齊、水豐一起享用福容大飯店的昆布海鮮海陸雙享鍋。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
感情深厚的3人，趁空檔交流生活資訊，家齊與植宇分享常用的beanfun! App的功能，尤其是最跟上潮流的「數位收藏品」，將藝術、音樂、影片等不同形式創作以數位格式呈現，並透過多元玩法,如盲盒、蒐集任務、黑洞融合等，增添驚喜與趣味性，同時引入賦能概念，推出各種虛實結合的專屬特權，使每一個收藏品具備獨特價值，玩家可以抽獎品，還能交換禮物，跟同樣喜歡原子少年的粉絲互動，交換心儀的收藏品，讓追星之旅更加豐富有趣。

▲家齊（左）跟植宇分享beanfun!的數位收藏品功能，可以和粉絲互換禮物。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
▲家齊（左）跟植宇分享beanfun!的數位收藏品功能，可以讓粉絲互換禮物。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YouTube頻道）
任務大贏家水豐則帶領好友一起品嘗福容飯店的「昆布海鮮海陸雙享鍋」、「東北香辣鍋」，用當季食材與祕方長時間熬煮，烹調出養生又可口的火鍋，泡完暖呼呼的溫泉後，再享用美味火鍋，讓家齊忍不住口水快流下來。這趟行程體驗騎馬技術，又能大快朵頤，讓3人直呼太幸福，也樂於將豪華之旅分享給粉絲，只要觀眾欣賞本集影片，並參與《NOWnews今日新聞》的IG活動，完成任務就有機會抽到最幸福的大獎，獲得淡水漁人碼頭福容大飯店住宿一晚的福利，跟少年們擁有同款豪華享受。

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「福容大飯店淡水漁人碼頭店」、「MH家居」為本季節目合作品牌

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