少年出任務／水豐一馬當先獲勝！爽住福容飽覽無敵海景

我是廣告 請繼續往下閱讀
輪到水豐騎馬時，有了前面兩位少年打頭陣，他腦筋靈活思路迅速，答題相當流暢，僅花了6分多鐘就抵達終點。最後成績揭曉，家齊成績8分22秒、植宇9分43秒、水豐僅花了6分49秒，成為一日馬術師體驗的大贏家，獲得價值萬元的「淡水福容飯店養生秋之湯」行程，輸家也能享受該飯店的豪華海陸火鍋，為少年暖心暖胃。
緊鄰淡水河口的福容大飯店漁人碼頭店位置良好，可以遠眺觀音山，離市區車程僅40分鐘，被獲選為台灣最美度假酒店，最美房型還有寬敞陽台，坐擁海景第一排美景，可以欣賞絕美夕陽、煙火，讓原子少年們一踏進海景和室房就驚呼連連，舒適溫暖的床舖，讓騎馬累了一天的植宇笑說「很爽」，「房間看起來太舒服，進來後差點睡著」。
感情深厚的3人，趁空檔交流生活資訊，家齊與植宇分享常用的beanfun! App的功能，尤其是最跟上潮流的「數位收藏品」，將藝術、音樂、影片等不同形式創作以數位格式呈現，並透過多元玩法,如盲盒、蒐集任務、黑洞融合等，增添驚喜與趣味性，同時引入賦能概念，推出各種虛實結合的專屬特權，使每一個收藏品具備獨特價值，玩家可以抽獎品，還能交換禮物，跟同樣喜歡原子少年的粉絲互動，交換心儀的收藏品，讓追星之旅更加豐富有趣。
任務大贏家水豐則帶領好友一起品嘗福容飯店的「昆布海鮮海陸雙享鍋」、「東北香辣鍋」，用當季食材與祕方長時間熬煮，烹調出養生又可口的火鍋，泡完暖呼呼的溫泉後，再享用美味火鍋，讓家齊忍不住口水快流下來。這趟行程體驗騎馬技術，又能大快朵頤，讓3人直呼太幸福，也樂於將豪華之旅分享給粉絲，只要觀眾欣賞本集影片，並參與《NOWnews今日新聞》的IG活動，完成任務就有機會抽到最幸福的大獎，獲得淡水漁人碼頭福容大飯店住宿一晚的福利，跟少年們擁有同款豪華享受。
beanfun! 好玩的都在這 打開beanfun! 每天都有新鮮事 https://bean.fun/wWf6d
「福容大飯店淡水漁人碼頭店」、「MH家居」為本季節目合作品牌