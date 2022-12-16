修平科大Cosplay創意競賽 角色神還原彷如視覺饗宴

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修平數媒系致力培育創意設計專業人才，在業界擁有良好口碑。近年來，「Cosplay創意角色扮演競賽」已成為數媒系年度大事，學生們無不全力以赴，用心創意及設計裝扮，就連系上師長也熱情參與、盛裝登場，整場競賽就像是化粧舞會般熱鬧滾滾。
一年一度的年度盛會，修平科大數媒系師生全卯足勁兒參與，不敢稍有馬虎；從整套服裝、假髮、道具，甚至是彩色隱形眼鏡等，樣樣考究。只是，還神還原扮演的角色，光是外在服裝、道具還不夠，戲劇效果的化妝交果也要做足。因此，今年修平科大Cosplay活動，特別結合青年高中美容科學生進行彩妝競賽，由他們為修平科大Cosplay參賽者進行彩妝造型，分別進行評選評分。
兩校結盟交流，提供青年高中美容科學生展現才藝機會，學生們興致高昂。青年高中老師表示，透過本次活動，期盼能培養學生自信、激發學生潛能，讓學生有機會發揮專業實作能力，增加實戰經驗，是一次很好的互相學習機會。
修平科大數媒系主任馬廣毅說，數位媒體設計系主要培育學生具備「視覺藝術創作」、「平面及多媒體設計」、「網站及多媒體開發」以及「廣告行銷」等專業能力。Cosplay是一個很深奧的世界，對於服裝、髮型及道具都有很高要求，無論是自己進行角色扮演，或是欣賞別人創作都十分有趣，希望學生從中汲取動漫或遊戲角色設計相關知識與技能，是一場寓教於樂的視覺饗宴。