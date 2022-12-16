2023《紅白》第一波卡司出爐 舒華帶(G)I-DLE回台灣過年
台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日在台北小巨蛋盛大登場，疫情過後再度邀請海外卡司登台演唱，更是網羅演藝圈年度人氣天花板的歌手們，陪伴觀眾朋友迎接農曆新年。今（16）日，《紅白》第一波卡司出爐，節目邀請到南韓現象級大勢女團(G)I-DLE、炎亞綸、韋禮安、告五人、Bii畢書盡、Ozone、孫盛希Shi Shi、熊仔、高爾宣OSN、TRASH、W0LF(S)五堅情等，超高人氣卡司聯手出擊，名單將陸續揭曉。
記者侯家瑜/綜合報導
擁有8首MV破億的南韓大勢女團(G)I-DLE，將首度登上紅白舞台，成員激動表示：「非常開心也很榮幸可以來這裡表演，也希望可以常常回來表演！」並透露會在舞台上帶來很活躍的熱門歌曲，跟大家一起唱跳迎新年。先前成員舒華在社群平台上，分享自己是吃滷肉飯長大的，被問到這次來台會推薦什麼美食給成員，舒華羞怯表示：「其實很小的時候就來韓國了，所以也不太知道要推薦什麼，一想到的只有夜市，因為夜市什麼都有。」
(G)I-DLE今年度以〈TOMBOY〉、〈Nxde〉稱霸南韓音樂榜單外，還開啟了第一次世界巡迴演唱會，可說是成績亮眼的一年，(G)I-DLE表示：「首先先謝謝支持我們的Neverland們，今年從〈TOMBOY〉 到〈Nxde〉 整體風格我們自己都很喜歡，準備的時候也很開心，所以呈現出來的舞台才有好的效果。」對於明年也期許自己持續做喜歡的音樂和舞台，謝謝有Neverland們的支持，才更有力量的去完成舞台。《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（112年1月21日）在台視主頻播出。