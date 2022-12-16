說好的言論自由？馬斯克開刀　多家外媒記者突遭推特停權

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綜合外媒報導，遭到停權的記者包括《CNN》歐蘇利文（Donie O’Sullivan）、《紐約時報》麥克（Ryan Mac）、《華盛頓郵報》哈維爾（Drew Harwell）、《Mashable》賓德（Matt Binder）等人。報導美國政策與政治的獨立記者魯波爾（Aaron Rupar）、新媒體《The Intercept》記者米卡李推個人推特帳號也莫名遭到停權。
另外在馬斯克收購推特之後，另一家社群媒體《Mastodon》極速竄紅，但這家公司的推特帳號也被停權。
《滾石雜誌》（Rolling Stone）報導則指出，這些被封禁的帳號有一個共同點，就是都寫過針對馬斯克本人、以及他接管推特後各項決策的批評報導。由於馬斯克在收購推特之前，曾高舉「絕對言論自由」大旗，今年4月還在推特上發文，表示「我希望即使是對我最嚴厲的批評者也能留在推特上，因為這就是言論自由的意義。」因此此舉之所以引起熱烈討論。
《紐約時報》與《CNN》都發表公開聲明要求推特說明停權的原因，《華盛頓郵報》記者哈威爾直言，「馬斯克說他是言論自由捍衛者，現在卻禁止多名記者行使言論自由，讓人懷疑他給出的承諾」。
雖然目前推特尚未有正式說明，但馬斯克出爾反爾的態度讓外界質疑。馬斯克在回應這些遭停權帳號的推文表示，「整天批評我完全沒問題，但追蹤我的即時地點、危及我的家人，就不行了。」但在上月7日時，馬斯克才表示「我對言論自由的承諾，包括連追蹤我專機動向的帳號也不會封禁，雖然那是對個人隱私的直接風險」。卻在最近將「@ElonJet」停權，甚至連經營該帳號的美國20歲男大生史威尼（Jack Sweeney）的本人帳號「@JxckSweeney」也遭停權。