世足／法國摩洛哥運彩銷售破5億！對阿根廷可望再創新高
2022卡達世界盃台灣運彩截至12/15世界盃累計銷售達87.6億，兩場四強賽銷售近10億，其中以摩洛哥對上法國該場銷售最高，為5.5億，也是本屆世界盃第一場銷售衝破5億的賽事。
記者吳政紘/綜合報導
最後兩場賽事將於明(12/17)晚11時進行季軍戰，由摩洛哥出戰克羅埃西亞；12/18晚間11時冠軍戰，由法國、阿根廷對戰。無論是季軍賽或是冠軍戰，台灣運彩不讓分都開出近乎PK盤的賠率，代表雙方實力相當，勝負難料。季軍戰的摩洛哥@克羅埃西亞「不讓分」賠率，摩洛哥2.50倍、和局3.20倍、克羅埃西亞2.00倍；冠軍賽的法國@阿根廷「不讓分」賠率，法國2.20倍、和局3.00倍、阿根廷2.40倍。
台灣運彩2022世界盃冠軍投注，法國看好有機會連莊、賠率1.70倍、阿根廷1.80倍，也是不相上下。提醒消費者到投注站購買冠軍賽時，要說明購買單場不讓分或是冠軍特別項目，因為投注不讓分屆時派彩以90分鐘+傷停補時的賽果為準，若雙方和局，就會以和局進行派彩；如果預測某隊拿下世足賽的冠軍，就要投注冠軍特別項目「2022世界盃冠軍」，這樣即使正規賽時間踢和，一樣有機會抱回最終冠軍的獎金。