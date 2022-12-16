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跨世代／十八歲公民權沒過關　藍綠都在打假球？

▲跨世代論壇討論十八歲公民權投票意向是否跟政黨有關係
▲跨世代論壇討論十八歲公民權投票意向是否跟政黨有關係

記者李詠平/綜合報導

《NOWnews今日新聞》長期關心青年議題，今天（16日）線上舉辦「跨世代論壇」，討論上月針對十八歲公民權的修憲複決公投案沒過關的下一步該怎麼走？回想公投複決案投票前其實不分政黨、藍綠都一致呼籲選民要支持十八歲公民權，但開票結果同意和不同意票接近五五波，背後又有哪些原因？對此民進黨立委鍾佳濱鍾佳濱直指是國民黨沒有全力宣傳。他解釋「支持民進黨的鄉鎮、十八歲公民權的贊成票就越多；反之，支持國民黨區域縣市長的票越多，十八歲公民權的反對票就越多」，為此鍾佳濱批評一個政黨有沒有「真心」支持十八歲公民權就表達在選票上。

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鍾佳濱另外分析去年（2021年）的公投，民進黨卯足全力宣傳「四個不同意，台灣會更好」，所以投出來不同意的票比同意的票多，顯示政黨意志跟民眾意志高度相關，所以如果政黨願意真心誠意地去宣傳，雙方討論越激烈選民認知就更明確，意指國民黨在打假球、沒有全力宣傳十八歲公民權。

但藍營新科國民黨議員詹為元批評鍾佳濱的思考太跳耀，他拿出數字分析這次開票結果中，國民黨議員候選人全台得票數有430萬，加上這些支持者也不完全是反對十八歲公民權，但十八歲公民權反對票卻有500萬票，他質疑多出70萬票又是哪來？另外民進黨全國議員得票數為379萬，但同意票數是560萬，這代表同意十八歲公民權的選民的組成更為複雜。

不過詹為元批評藍綠兩黨這次都在打假球，他分析藍營內部雖然國民黨黨中央和藍營政治人物都公開表達支持，但有些意見領袖表態反對，讓藍營支持者投票意向走向分裂，因為反對者認為18歲-20歲多是綠營支持者，通過的話恐對藍營未來選舉結果不利。對種說法詹為元強調他當時有對藍營支持者解釋這是假議題，因爲就算能避開這兩年、未來藍營一樣要面對爭取這些選民支持國民黨的問題。

詹為元舉例去年的四大公投案，國民黨和民進黨都祭出街講、論述，當時雙方討論的熱度都很高，極力爭取各方支持；但反觀這次公投案只有掛看板、po文等宣傳方式，無法激起社會對議題共感。另外有人認為是地方選舉轉移公投焦點，詹為元也表示反對，他舉例2018年一樣是公投綁大選，但當時的宣傳方式就有跟政黨價值連結，投票率最高達到5成5，他認為如果這次兩黨都有全力宣傳公投，雖然不一定會讓十八歲公民權過關，但也不會出現同意票、不同意票這麼大的反差結果，所以十八歲公民權最終沒過關、兩黨都要負起相當責任。

十八歲公民權複決案當時開票結果為同意票563萬8803票，不同意票500萬8542票，總有效票數為10647345票，由於同意票未通過總選舉人（1930萬）的一半，所以十八歲公民權公民複決為最終沒有通過。

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