跨世代／十八歲公民權沒過關　藍綠都在打假球？

我是廣告 請繼續往下閱讀
但藍營新科國民黨議員詹為元批評鍾佳濱的思考太跳耀，他拿出數字分析這次開票結果中，國民黨議員候選人全台得票數有430萬，加上這些支持者也不完全是反對十八歲公民權，但十八歲公民權反對票卻有500萬票，他質疑多出70萬票又是哪來？另外民進黨全國議員得票數為379萬，但同意票數是560萬，這代表同意十八歲公民權的選民的組成更為複雜。
不過詹為元批評藍綠兩黨這次都在打假球，他分析藍營內部雖然國民黨黨中央和藍營政治人物都公開表達支持，但有些意見領袖表態反對，讓藍營支持者投票意向走向分裂，因為反對者認為18歲-20歲多是綠營支持者，通過的話恐對藍營未來選舉結果不利。對種說法詹為元強調他當時有對藍營支持者解釋這是假議題，因爲就算能避開這兩年、未來藍營一樣要面對爭取這些選民支持國民黨的問題。
詹為元舉例去年的四大公投案，國民黨和民進黨都祭出街講、論述，當時雙方討論的熱度都很高，極力爭取各方支持；但反觀這次公投案只有掛看板、po文等宣傳方式，無法激起社會對議題共感。另外有人認為是地方選舉轉移公投焦點，詹為元也表示反對，他舉例2018年一樣是公投綁大選，但當時的宣傳方式就有跟政黨價值連結，投票率最高達到5成5，他認為如果這次兩黨都有全力宣傳公投，雖然不一定會讓十八歲公民權過關，但也不會出現同意票、不同意票這麼大的反差結果，所以十八歲公民權最終沒過關、兩黨都要負起相當責任。
十八歲公民權複決案當時開票結果為同意票563萬8803票，不同意票500萬8542票，總有效票數為10647345票，由於同意票未通過總選舉人（1930萬）的一半，所以十八歲公民權公民複決為最終沒有通過。