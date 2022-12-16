蔡康永曝小S拒買「不關我的事」作品 鬆口大S未現身原因
蔡康永淡出電視螢光幕好一陣子，近期終於露臉，在國際知名畫廊「白石畫廊」舉辦創作展，今（16）日正式開展，張小燕、吳青峰親自到場力挺，大小S、林志玲、陳鎮川、張惠妹和庾澄慶等資深藝人都獻上花籃祝福。
記者侯家瑜/台北報導
蔡康永在《康熙來了》的搭檔小S，買下「其實可以算了」作品以表支持，談及對方日前遭前姊夫汪小菲以及其母親張蘭攻擊，蔡康永笑說自己對於「開導」還不敢當，但認為大家都是成熟的大人，已能替自己的人生做抉擇，「雖然身邊的人都是抱持善意，但當事人自己有要斟酌的部分，我真的對她們全部都是祝福，她們都很堅強的面對。」蔡康永也希望可以透過創作展，讓大小S能找到激勵自己的一句話或方向，也透露大S目前尚未到場欣賞，「她說先讓她忙一下，所以我就先讓她忙一下。」
蔡康永對「一切只是過程」文字作品最有感觸，所以特地設計多種顏色的款式，而他原本以為小S會選中時常掛在嘴邊的「不關我的事」，但對方卻說：「我每天都在說了，我不想再掛一幅在家裡。」事實上，蔡康永透露小S對「其實可以算了」最有感覺，還虧她每一次見面，都一定會先飆罵粗話，「我們每次碰面，她一定都會先送一句粗話給我，然後就會開始分享近況，我就盡量傳開心的訊息安撫她。」