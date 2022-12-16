跨世代／廖元豪：降低投票年齡是世界趨勢　他國靠修法

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另外修憲門檻高，應該思考修法的可能性，以美國為例，當初的增修條文26條，也是修改投票權，他的條文不是說18歲才能投票，他是說18歲開始「你不能禁止投票」，所以立法者要給17歲、16歲投票權，也不會被反對。這個議題在台灣，民眾多半也不見得反對18歲投票權，但是人民要參與公投時，其實是要有一個動力的，動力包括某種衝突性，我們看這一次的大選，台北市的投票率相對新北市高出許多，原因就是沒有勝負的問題，實力相差遠，沒有衝突，選民自然降低投票意願。18歲投票權反而因為好像看起來沒有人反對，根本無法獲得重視。
修憲案沒通過，未來該怎麼走？廖元豪認為，最根本要做的是，走進社會，走進社區。「社會說服」是所有社會運動非常重要的事情，無論你是要修憲還是修法，要推一個法案，不是等到修憲案通過才開始說服這個社會，說服是一件很長的事情，任何議題，從少數變多數需要時間磨合。一個議題，如果推動者從來不跟反對者對話，這種單方面倡議，可以在社會運動的初期，造成衝突，產生話題。但是走到最後，你想要真正說服社會，你就必須聽到對方的聲音。
廖元豪表示，其實現在的問題是，18歲投票權這個議題，你聽不到反對者出來反對，反對的人只能默默地反對，像是當時同婚也是如此，反對者不敢站出來，只會在心裡覺得不以為然，因為你站出來就叫做保守。
因此一個議題要取得社會共識，就要聽到兩邊的聲音，所謂要說服，是因為我們在修辭上面，這是要讓大家都有好處，大家都能雙贏，所以十八歲的人要去想，要如何說服長輩，站在同理的立場，不管你要修法還是修憲，該做的第一步，就是把十八歲投票權的價值和對社會的好處，讓大家都理解並且能看到。