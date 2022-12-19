台股IPO籌資額近7年新高　安永正向看待明年並點名2產業

今日來講股／過年前迎元月效應！手上持股別急著賣

▲時序即將進入年底節慶與1月中的過年，投資人該如何趨吉避凶？有分析師認為，可以趁著「元月效應」，現在不用急著賣，等1月有一波小反彈後再進行調節比較好。（圖／NOWnews資料照片）
▲時序即將進入年底節慶與1月中的過年，投資人該如何趨吉避凶？有分析師認為，可以趁著「元月效應」，現在不用急著賣，等1月有一波小反彈後再進行調節比較好。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國CPI優於預期，美股一度大漲，但Fed FOMC會議雖如市場預期12月升息2碼，但暗示將力抗通膨，2023年恐無降息機會，此與市場預期的年底降息不符合，美股因此連二日重挫也影響台股表現。而台灣央行隨之宣布升息半碼同樣符合市場預期，只是時序即將進入年底節慶與1月中的過年，投資人該如何趨吉避凶？有分析師認為，可以趁著「元月效應」，現在不用急著賣，等1月有一波小反彈後再進行調節比較好。

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針對台灣央行升息半碼，啟發投顧分析師丁彥鈞表示符合市場預期，其實對股市來說不會有太大的變動，台股主要還是跟美股連動。而就通貨膨脹或是經濟成長率而言，他認為明（2023）年台灣通膨大概會下降到2%以下，這是比較健康、有助於經濟成長的一個通膨。

丁彥鈞認為台灣央行升息大概已經進入尾聲，如果明年通貨膨脹率低於2%的話，不升息的機率比較高，那如果不升息，其實房貸族可以稍微喘口氣，因為升息就是不利房價上漲，且房貸族每個月貸款支出會增加，所以當停止升息，他認為營建股有機會利空出盡，投資人可以去做留意。

當然，他也強調，就整個營建產業來說，成交量會萎縮但成交價，會因為物價沒有很明顯的下跌，像是建築材料成本是上漲的，所以整個建案價格要下降的機率比較低。另外，後疫情時代，各國口罩令或是防疫政策放寬，乃至於開放國境，相關生技股可以做留意。

丁彥鈞指出，因為資金他要找去路，如果當通貨膨脹比較高，電子業庫存水位上升、消費力道下滑，大家可能沒有人去買電子產品，原本手機每2年換一支，現在可能3年或4年才換一支，但對於製藥跟人民的生命安全有關的，不太可能因為比較窮，感冒了就少吃一點藥，所以像中國大陸近來防疫稍稍放寬，或是全世界邊境解封，確診人數上升，對藥品需求居高不下，短線上可能製藥生技族群的表現會不錯。

至於電子股，丁彥鈞表示，如果消費力道放緩，庫存水位去化速度會變得比較慢，所以當消費力道放緩的消息一出來，最先跌的就是電子股，跟半導體相關類股，像這些類股投資人可能要稍微避開。由於時序進入年底，農曆年也即將到來，投資人手上有持股是否應該獲利了結？

為此，丁彥鈞表示，整體大盤學術上有個「元月效應」。「元月效應」其實原因不明，有可能是公司企業作帳的關係，在1月重新布局買進，也有部分認為是12月31日要結算，有租稅的考量，所以在1月的時候進行買進，也就是說，「元月效應」1月通常比較會漲，尤其是1月的前幾天，特別是小型股的漲幅跟其他時間來比會比較多，因此他建議12月手上有一些持股不用急著馬上賣，等到1月有一波小反彈後再進行調節比較好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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