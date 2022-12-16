國泰蔡家買全家股票涉產金分離？金管會黃天牧有回應

國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下萬寶開發從泰山手中買下全家近2成股權，成為全家第二大股東，卻也捲入泰山經營權之爭。外界也質疑是否涉及「產金分離」？為此，金管會主委黃天牧今（16）日表示，「這只是大家的想法，我們還要再了解」。
記者許家禎／台北報導
針對蔡家捲入經營權之爭，萬寶開發15日發出聲明表示，除強調無意參與全家的經營外，也透露是仲介人士主動探詢投資意願，待賣方依法公告後，才依程序決定投資。對於坊間出現不實指摘或為不同立場者之間的相異看法，若損及萬寶開發或其相關人員時，當依法維護權利，並將委由律師進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。
蔡家捲入泰山經營權之爭，外界也對是否涉及「產金分離」產生質疑。為此，金管會主委黃天牧今日出席台灣金融研訓院舉辦的菁業獎頒獎典禮，會後接受媒體訪問相關事件，他回應「這個只是大家的想法，我們還要再了解，還是會去了解，因為大家有些關心，所以也不能說就是有（違反產金分離），我們還要再了解實情。」
對此，金管會15日也表示，泰山出售過程是否違反規定，目前尚未收到證交所正式函報的資料，但若有違規，將依相關規定斟酌處分。至於國泰蔡家取得全家股權有無違反「產金分離」原則，會進一步了解交易結果及未來相關架構。