Lulu列「60點教戰守則」給2搭檔 許願與偶像孝琳組女團
「台北最High新年城-2023跨年晚會」今（16）日由4度擔任北跨主持人Lulu（黃路梓茵），攜手網路聲量爆表的Youtuber布萊克薛薛、阿拉斯，共同出席晚會亮點記者會。Lulu受訪時被布萊克薛薛、阿拉斯爆料，剛得知主持搭檔後，就馬上列好幾項攻略和重要事項，讓他們壓力極大，而Lulu則趕緊喊冤，表示師父黃子佼當年也是如此嚴苛。
記者侯家瑜/台北報導
阿拉斯透露一開始就有收到Lulu長篇大論的教戰手冊，布萊克薛薛也幫腔：「現在已經第三頁了，一頁有20點，有60點差不多，陸續增加中。」Lulu坦言自己本身較於悲觀，習慣把事情想到最糟，認為準備到200分，才可以輕鬆面對突發狀況，表示跨年晚會最擔心遇到下雨，再來就是倒數前的關鍵30分鐘。Lulu說到一半開始哭訴，「當年佼哥（黃子佼）也是這樣教我的，他會請我設想各種狀況，例如女星走紅毯時，內褲突然掉下來怎麼辦。」也強調自己很在意主持手卡，屆時也會幫其餘2位主持人各準備一份。
今年北跨邀請重量級卡司「韓國碧昂絲」孝琳演出，身為粉絲的Lulu自薦想和偶像組團，「我今年參加演唱會時，就有去後台跳舞給她看，還曾在節目上訪問過對方。」Lulu也分享這次新年願望，就是身體健康，「今年也是有好朋友離開，所以就會想把握每個當下，盡量讓自己過得開心，定期做健康檢查。」