Zico上演大S汪小菲床墊戰！闖前任家：我買的床墊沒丟呀
汪小菲跟大S（徐熙媛）2021年離婚，近日卻因為拖欠生活費問題起爭執，汪小菲甚至攻擊大S現任丈夫具俊曄說：「換個床墊行嗎？」相當不滿對方睡在他買的床墊上，「床墊之戰」鬧得沸沸揚揚，「床墊」甚至舉辦「銷毀記者會」令外界哭笑不得。近日南韓成人脫口秀《SNL Korea 3》第四集單元劇「結婚前夜」中，就找來Zico跟安英美致敬「床墊之戰」，橋段掀起熱議。
記者陳雅蘭/綜合報導
12月10日的播出的《SNL Korea 3》第四集中，Zico飾演安英美的前男友，他跑去女方家試圖挽回，甚至語出驚人嗆安英美的現任男友申東燁，他說：「前男友不也是男友嗎？」申東燁氣急敗壞，要求Zico滾出去，安英美為了安撫男友，便把Zico拖出房門。
安英美對Zico說：「你是瘋了嗎？你知道這裡是哪裡嗎？」Zico一本正經回：「怎麼了嗎？這裡是我們家啊！看來，我買的床墊妳還沒丟掉呀！」結果對話被坐在床墊上的申東燁聽到，他立刻東翻西找，竟在床墊下翻出別人的毛髮，驚慌失措說不出話。安英美最後請Zico放過自己，表示：「你不要再胡說八道了，我下個月就要結婚了，你走吧！」該橋段與近日大S、汪小菲的「床墊之戰」不謀而合。
網友看完《SNL Korea 3》最新集數，笑喊：「汪小菲又要發微博了！」、「這不就是照著大S、汪小菲跟具俊曄的劇本來演的嗎？」、「好荒謬，大S看到應該會吐血」，意外在微博掀起高度討論。