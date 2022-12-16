吳宗憲「世足神預測」爽贏一台賓士600！預測賭盤秘訣曝
2022卡達世足賽相當精彩，由阿根廷對上法國的冠軍賽也將在本週日（18日）開踢。對此，台灣彩迷們也相當興奮，紛紛預測到底誰會獲得最終勝利。而綜藝天王吳宗憲、薔薔（林嘉凌）、徐乃麟父子、趙正平等近30位藝人、網紅和直播主也在直播平台聊世足，憲哥還透露，自己靠著預測賭盤，賺了一台賓士車。
娛樂中心／綜合報導
吳宗憲談到世足賽事與預測賭盤時，透露：「我們要聰明的賭，上一屆我就靠了克羅埃西亞贏了好多，單單靠這個就買了一部賓士600。」據了解，一台全新賓士600要價500萬起跳，難怪現場主持人和球評聽完後全都羨煞不已。
而對於9日巴西對戰克羅埃西亞時，憲哥也表示：「今天的比分吼，基本上能夠踢成1:1已經不得了了！大家別傻了，這個叫8強，驟死賽，踢球踢輸了，回去他們國家，就被揍死了。這場決定他們要回家或繼續，基本上他們會踢得略為保守，巴西也不再能那麼灑脫了。」結果也如憲哥所說，90分鐘正式比賽中雙方激戰成0:0平局，克羅埃西亞最後才得以在PK大戰中一舉擊潰森巴軍團奪下該場勝利。
聊到傳統勁旅巴西隊，憲哥也讚許：「森巴軍團它符合了所有從事運動運動人應該要有的一件事情，Enjoy the game. Everybody, let’s enjoy our life」。（編輯：郭佩蓉）